Gli shampoo, i trattamenti naturali e il sapone fatto in casa senza soda caustica e con l'utilizzo di ingredienti vegetali possono rappresentare un vero toccasana per chi li usa e per l'ambiente. Al loro interno contengono sostanze non aggressive che lasciano la capigliatura pulita e morbida. Inoltre, preparando questi prodotti in casa si è liberi di decidere ogni singolo aspetto ed ingrediente da utilizzare. Tutto questo affinché venga fuori qualcosa che soddisfi completamente le aspettative. Si può scegliere cosa mettere all'interno del proprio sapone, decidere se utilizzare un aroma di limone, di arancio o di lavanda.

Ma anche quali oli essenziali utilizzare e in quali quantità prepararlo.

Un altro aspetto fondamentale che prende in considerazione la maggior parte delle persone che scelgono di realizzare in casa i propri prodotti per la cura del corpo riguarda sicuramente il fattore ambientale. Questo perché una scelta così propensa e vicina al mondo naturale sprona sempre di più le persone ad avvicinarsi all'autoproduzione [VIDEO]. Viceversa la quasi totalità delle confezioni in cui è contenuto il sapone sono sono di plastica: da quello per le mani, al bagnoschiuma, a quello per l'igiene intima.

Acquistare uno shampoo al supermercato inoltre comporta delle spese e dei consumi talvolta anche eccessivi rispetto a quelli che si avrebbero producendolo da soli.

La possibilità di produrre a casa saponi e cosmetici

Il sapone si produce grazie a una reazione chimica, quella di divisione della struttura di un composto, in questo caso il grasso. Tra tutti i grassi esistenti, il migliore per la produzione del sapone è sicuramente quello di oliva. Non necessariamente quello extravergine, anche l'olio d'oliva puro è perfetto per questo scopo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre al grasso, per produrre il sapone, generalmente bisogna utilizzare la soda caustica in cristalli, una sostanza solubile che permette la saponificazione, e dell'acqua.

Con l'olio di oliva si possono preparare facilmente a casa cosmetici di qualunque tipo, adatti al viso, ai capelli, alla pelle del corpo. Oli per massaggi, saponi, creme, struccanti, trattamenti per la cellulite e impacchi per rinforzare le unghie.

Produrre del sapone a casa è un'operazione non particolarmente difficile e anche divertente, se svolta in sicurezza. La soda caustica infatti è pericolosa e tossica e, se viene a contatto con la pelle o con gli occhi, può causare ustioni e irritazioni anche gravi. Per questo motivo è importante maneggiarla con estrema cautela, con guanti fino al gomito, mettendo la mascherina e gli occhiali protettivi.

Esistono vari procedimenti che possono essere impiegati per produrre il sapone fatto in casa, tra questi ci sono anche ricette senza soda caustica.

Ricetta del sapone fatto in casa senza soda caustica

Ingredienti:

5l di acqua

1kg di cenere

750ml di olio d'oliva (non extravergine)

50g di amido

Procedimento:

Mettere in una pentola acqua e cenere, mescolare bene e far cuocere il composto per due ore a fuoco lento.

Trascorso questo tempo, porre un panno bianco sopra un secchio e versarci dentro il preparato di acqua e cenere, così da filtrarlo.

In un'altra pentola occorre intanto far scaldare l'olio fino a quando raggiunge i 30°C e aggiungere poi metà del composto di acqua e cenere. Nell'altra metà del composto aggiungere l'amido e mescolare, versare poi anche questo preparato nell'olio. Mescolare lentamente e con cura, aggiungere le fragranze desiderate, versare il sapone negli stampi e farlo riposare per due settimane prima di estrarlo.

Per uno shampoo nutriente all'olio di oliva: mettere un cucchiaio di olio d'oliva, un terzo di tazza di sapone liquido di Marsiglia e due cucchiaini di succo di aloe vera in un recipiente.

Tappare e agitare bene, in modo tale che tutti gli ingredienti si mischino tra loro in maniera omogenea. Applicare lo shampoo sui capelli, insaponare e risciacquare bene.

Shampoo all'olio di oliva e avocato per capelli secchi: mettere nel frullatore un avocado sbucciato e privo del nocciole, un cucchiaino di succo di limone e due cucchiaini di olio d'oliva. Frullare bene gli ingredienti e poi aggiungere una tazza di acqua e una tazza di sapone di Marsiglia, mescolando accuratamente tutto. Utilizzare come un normale shampoo e conservare in frigo per una settimana al massimo.