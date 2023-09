Con l'avvicinarsi della stagione autunno-inverno 2023-24, la Moda femminile si prepara ad accogliere nuovi trend e stili che abbracciano l'idea di praticità, eleganza e individualità. In questa nuova stagione la sobrietà e l'uniformità domineranno le passerelle, offrendo una vasta gamma di opzioni adatte a diverse occasioni e gusti.

L'era dell'uniforme: versatilità al potere

Una tendenza chiave che emerge per l'autunno-inverno 2023-24 è l'adozione dell'abbigliamento uniforme. Questo stile pratico e sofisticato abbraccia una varietà di occasioni, offrendo capi come camicie bianche e abiti sartoriali adatti al mondo degli affari, casual lussuoso come jeans e una T-shirt, o outfit ispirati al fitness che si adattano perfettamente dallo studio di yoga all'ufficio a casa.

Designer di fama come Thom Browne, Dries Van Noten e John Galliano hanno messo in mostra la loro creatività sovrapponendo tessuti da abito, utilizzando materiali decorativi diversi e creando capi ibridi che mescolano stili occidentali con quelli tradizionali. La sperimentazione è chiave, con Nensi Dojaka che fonde denim con pizzo e chiffon, Blumarine che trasforma tute in shorts e Rick Owens che trasforma i jeans in ruches cascanti. La regola d'oro sembra essere "più grande è meglio", con una profusione di stili denim influenzati dall'estetica rave e grunge.

La tendenza della destrutturazione si sposa perfettamente con il concetto di upcycling, abbracciato dall'industria come un modo per incorporare la sostenibilità nel design.

Brand come Bettter e ELV Denim trasformano abiti vintage in moderni capi di alta moda, creando pezzi unici che riflettono l'individualità di chi li indossa.

Il ritorno all'eleganza classica: serate in stile anni '90

Dopo l'era dell'abbigliamento "dopamina" e dei colori accesi, i designer per l'autunno-inverno 2023-24 sembrano abbracciare uno stile più classico, specialmente per quanto riguarda l'abbigliamento da sera.

Ad esempio Pieter Mulier ha creato abiti a coda di pesce e abiti che incorniciano il viso in modo elegante. Ludovic de Saint Sernin ha presentato abiti in velluto che si attorcigliano intorno al collo, mentre Jonathan Anderson ha optato per abiti senza spalline dal design minimalista.

Il designer newyorkese LaQuan Smith, noto per la sua moda da festa ad alta intensità, si è ispirato alle donne di Dynasty per creare abiti da sera in pelle scamosciata e satin che enfatizzano le curve del corpo.

Questa stagione sembra essere caratterizzata da abiti che sfiorano il pavimento, avvolgono la figura e bilanciano la sensualità con la sobrietà.

Minimalismo moderno: lusso silenzioso

L'abbigliamento definito "lusso silenzioso" continua a essere al centro della moda femminile, richiamando lo stile minimalista proposto da Calvin Klein, Donna Karan e Jil Sander negli anni '90. Questo approccio essenziale rimane popolare tra designer e consumatori, con un'attenzione particolare per linee pulite, tessuti pregiati e una palette di colori sobri.

Designer moderni come Mary-Kate e Ashley Olsen con il loro brand The Row, Catherine Holstein di Khaite e il marchio britannico Tove si ispirano a questo stile, creando capi eleganti e raffinati.

L'obiettivo è di creare abiti che durino nel tempo, abbracciando l'idea di "l'abbigliamento che dura".

La corsa al supermercato: sportswear e comfort

Sebbene l'influenza dell'abbigliamento sportivo stia diminuendo nella moda di designer, alcune delle sue componenti più comode sono ancora ampiamente abbracciate. Questo si traduce in un look che fonde tessuti elasticizzati e felpe con abiti sartoriali più formali.

Brand come Miu Miu, Fear of God e Ferragamo abbracciano questa tendenza, offrendo abiti che consentono alle donne di essere comode mentre si affrettano tra divano e negozio. Leggings sotto cappotti sartoriali o collant trasparenti abbinati a felpe con scarpe da ufficio sono diventati un must.

I colori più in voga per la moda donna autunno inverno 2023-24

In un inverno tradizionalmente dominato da tonalità scure, l'autunno-inverno 2023-24 ci sorprende con una palette di colori audaci e sofisticati: in controtendenza alle aspettative, il giallo fa il suo ingresso trionfale, pronto a illuminare anche le mise più cupe e formali. Questa tonalità solare è stata vista sulle passerelle di designer come David Koma, Ferragamo e MSGM, che hanno abbracciato il giallo sia per capi d'abbigliamento che per accessori, invitandoci a uscire dalla nostra comfort zone con un tocco canarino.

Inoltre, il grigio si rivela come il nuovo contendente al titolo di colore basic di stagione, sostituendo il nero almeno in parte.

Questa sfumatura versatile si manifesta in ogni tessuto e stile, dando vita a look d'ufficio classici e sofisticati, ma anche a eleganti abiti da red carpet. Se stai cercando di aggiornare il tuo guardaroba invernale, il grigio antracite potrebbe essere la scelta perfetta per un nuovo cappotto o maglione. La moda autunno-inverno 2023-24 ci offre dunque una straordinaria varietà di colori, permettendoci di esprimere la nostra personalità attraverso una tavolozza di sfumature audaci e raffinate.

In definitiva, l'autunno-inverno 2023-24 promette una moda donna che abbraccia la versatilità, l'eleganza classica, il minimalismo moderno e il comfort. Con un'attenzione crescente alla sostenibilità e all'individualità, le donne avranno l'opportunità di esprimere la propria personalità attraverso abiti che sono al tempo stesso sofisticati e pratici.