Manifestazione di protesta in Calabria nel piazzale adiacente gli uffici amministrativi della società 'Abramo Customer Care'. Motivo del sit-in: alla scadenza del termine dei ventiquattro mesi, i contratti a tempo determinato non saranno stabilizzati. Le associazioni sindacali della C.I.S.L. (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) e della U.I.L. (Unione Italiana del Lavoro) puntano il dito contro le nuove normative del governo giallo-verde [VIDEO] targato Giuseppe Conte: 'Il decreto dignità sta creando nuovi disoccupati, invece di creare posti di lavoro'.

La motivazione dei sit-in

L'accusa arriva direttamente sia dai vertici dei sindacati che dagli stessi lavoratori e sindacato, che criticano uno dei fulcri della Politica del governo giallo-verde, vale a dire il cosiddetto 'decreto Dignità': 'Meglio precari anziché disoccupati' dicono gli ex-dipendenti della Abramo Customer Care di Crotone.

Il corteo di protesta si è svolto nella mattinata di ieri, martedì 15 gennaio: i manifestanti, una trentina circa, si sono riuniti nel piazzale dell'azienda per esprimere il loro disaccordo per il mancato rinnovo dei contratti da parte della società di call-center, una decisione che i vertici dirigenziali dell'azienda hanno giustificato con la normativa prevista dal decreto Dignità, recentemente approvato dal Parlamento italiano. [VIDEO]

Le dichiarazioni dei sindacalisti

Il segretario provinciale della U.I.L., Fabio Tomaino, sostiene che la nuova norma abbia causato un prezzo troppo alto da pagare per il sito crotonese: 'Il nostro auspicio è che i rappresentanti istituzionali del territorio, dagli amministratori locali gli onorevoli di Roma, si impegnino per trovare una soluzione pratica al problema, istituendo magari un tavolo di crisi alla presenza di sindacato e azienda.

Ci va giù pesante anche Rita Lorenzano, segretaria provinciale della C.I.S.L., che sottolinea come non si possono attribuire mancanze all'azienda perché sta mettendo in atto soltanto ciò che la legge prevede e consente di fare: dall'utilizzo di agenzie interinali all'impiego di stagisti. Secondo la Lorenzano, il decreto doveva essere fornito di incentivi economico-finanziari o sgravi fiscali che consentissero alle imprese di mutare i contratti a progetto (o a tempo determinato) in contratti stabili a tempo indeterminato. Infine, l'attacco al vice-premier Luigi Di Maio: 'Il suo decreto sta recando danni a tutta l'Italia'.