Conto alla rovescia per la quarta edizione di LiFE, in programma il 21 e 22 novembre a Venezia.

L'evento dedicato al mondo dei Servizi, per il 2019, è promosso dalla nuova compagine Confindustria Servizi Hygiene, Cleaning & Facilities Services, Labour Safety Solutions guidata da Lorenzo Mattioli, una realtà confindustriale che punta a raccogliere migliaia di imprese nel settore che esprimono un fatturato potenziale di circa 25 miliardi di euro.

Dopo le precedenti edizioni dell'evento LiFE, sotto la direzione di Paolo Valente, stavolta l'obiettivo è di ampliare gli orizzonti e tracciare le prospettive di un comparto labour intensive sulla scorta delle tante innovazioni che si registrano in campo economico, tecnologico e sociale. Il tema portante, infatti, è proprio questo: La nuova rotta dei servizi industriali, con una sguardo lanciato anche alla dimensione europea del settore.

LiFE 2019, programma sempre più ricco

Sono attesi a Venezia, nella cornice dell’Hilton Molino Stucky alla Giudecca, personalità di spicco nel mondo delle istituzioni, della politica, delle professioni per dibattere dei principali temi economici e dell'attualità: tra i nomi che hanno aderito, troviamo ad esempio Davide Casaleggio (della Casaleggio Associati) e Pierangelo Albini (Direttore area Lavoro, welfare e capitale umano in Confindustria).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Affari E Finanza

Non mancheranno momenti di confronto e approfondimento al di fuori della dimensione dei tavoli di conforto, come, ad esempio, la visita presso la Biennale d'Arte di Venezia con un talk esclusivo dedicato a Arte, contemporaneità e la trasformazione del mondo del Lavoro.

LiFE, i temi di discussione scelti per l'evento

Di rilievo tutti i relatori e le tematiche scelte per l'edizione 2019: si parlerà di Innovazione e trasformazione digitale nei Servizi, di Green e Blu Economy e di Nuovo ciclo di mercato.

Inoltre si parlerà di Peso e misura dei Servizi industriali in Italia e in Europa, attraverso i dati elaborati appositamente per la diffusione nel corso dell'evento. Importante, infine, il momento dedicato a raccolta e rilancio della sfide elaborate nel corso della due giorni durante il tavolo conclusivo su: Una nuova proposta industriale al Paese.

LiFE' è concepito come un meeting business, che permette alle imprese di rafforzare la propria presenza nel mercato, contaminarsi ed esplorare nuove modalità di approccio all'espansione nel settore.

Novità video - Galaxy Fold, il pieghevole arriva in Italia Clicca per vedere

Una formula che permette ad ognuno di essere parte integrante dell’evento e viverlo al meglio. La cornice di Venezia, scelta come luogo ideale per il lancio di nuove sfide, lascerà ai partecipanti un ricordo indelebile. Le iscrizioni alla'evento sono ancora aperte.