Un appello accorato e diretto, in particolare, ai suoi giovani concittadini affinché prestino maggiore attenzione per evitare il contagio da Coronavirus. A lanciarlo sulle pagine social dell'amministrazione comunale di Latina è stato forse il più famoso pontino al mondo, la star internazionale Tiziano Ferro, che si è rivolto direttamente alle nuove generazione di concittadini per sensibilizzarli ad un comportamento più responsabile.

Coronavirus, Tiziano Ferro ai giovani concittadini: Date il buon esempio

Dunque un altro nome eccellente, dopo l'avvio della campagna vip in cui i volti noti dello star system stanno facendo appello al senso di responsabilità, il latinense doc Tiziano Ferro presta volto e voce per un appello senza precedenti: "Vi chiedo un piccolissimo gesto di generosità e altruismo: so che sono parole che Latina conosce molto bene. Sono stato anche io un adolescente a Latina. La movida è cresciuta tantissimo ed è difficile rimanere a casa, ma vi chiedo questo gesto perchè è un momento particolare e penso sia importante ascoltare le direttive ed i consigli.

Credo in voi, datemi il buon esempio, sono sicuro che posso fidarmi della nuova generazione di Latina. Vi voglio bene, usiamo questo tempo per riflettere e per fare qualcosa di costruttivo".

Ferro, l'amore per i luoghi del cuore

Tiziano Ferro, nonostante il successo planetario e l'amore per l'Italia dimostrato dall'ultima ed acclamata apparizione sanremese, dimostra anche una volta di non dimenticare i luoghi in cui è cresciuto, formandosi come persona e come artista.

Un rapporto con Latina ed il suo territorio che si è cementato ancora di più negli ultimi tempi. Si pensi, ad esempio, al matrimonio per pochi intimi celebrato in una villa sulla dune di Sabaudia, oppure all'ultimo Natale passato proprio nel capoluogo pontino insieme al marito statunitense Victor Allen. E sempre nei pensieri di Tiziano c'è stata Latina anche quando si è trattato di devolvere il compenso ricevuto dalla Rai per Sanremo 2020.

Tiziano Ferro, infatti, non ci ha pensato due volte a devolvere una cospicua cifra alle realtà associative che operano nel capoluogo pontino. Anche pochi giorni fa Tiziano non ha fatto mancare la sua presenza a Latina. In occasione del suo quarantesimo compleanno, infatti, ha voluto essere a Latina per ripercorrere alcuni momenti della sua giovinezza latinense ( che faranno parte di un documentario molto atteso) soffermandosi anche sulla famosa panchina dei Giardini pubblici dove ha composto la sua prima hit, 'Perdono'. Panchina che è costante meta di pellegrinaggio da parte dei fan più accaniti.