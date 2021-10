I bonus per l’acquisto di nuovi televisori o decoder con il nuovo sistema di trasmissione DVB-T2/Hevc Main 10, atto a migliorare la qualità del segnale e l’alta definizione, sono disponibili fino al 31 dicembre 2022 o fino a esaurimento delle risorse stanziate (pari a 250 milioni di euro). Il governo ha emanato due tipi di bonus, accumulabili fra loro.

Bonus rottamazione tv

È un incentivo che permette di adeguarsi al nuovo tipo di trasmissione tv e per favorire il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

Introdotto il 23 Agosto scorso, non richiede l’ISEE, ma solamente che il richiedente risieda in Italia, che venga rottamata un tv acquistato prima del 22 Dicembre 2018 e l'essere in regola con i pagamenti del canone.

Il bonus consiste nello sconto del 20% (fino a un massimo di 100 euro)sull'acquisto del tv ed è cumulabile con il Bonus tv decoder.

Per ottenerlo bisogna anche scaricare il modulo di autodichiarazione dal sito del Mise che certifichi il corretto smaltimento del vecchio televisore.

Si può rottamare direttamente dal rivenditore al momento dell’acquisto, il quale poi si occuperà dello smaltimento in cambio di un credito fiscale pari all’importo dello sconto ottenuto dal cliente, oppure in un’isola ecologica portando in cambio della convalida del modulo da parte dell’operatore Raee, da presentare poi quando si andrà ad acquistare il nuovo apparecchio.

Bonus tv - decoder

La richiesta per questo bonus è un po’ più articolata rispetto al precedente in quanto serve anche l’Isee.

Di fatto, possono ottenere questo bonus le famiglie che hanno un Isee fino a ventimila euro e che siano residenti in Italia. In più nessun altro membro della famiglia deve aver usufruito del bonus, portando con sé il modulo di richiesta scaricabile dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Bonus tv - decoder è valido per l’acquisto sia di tv che decoder per un valore di 30 euro.

Controllo dei canali hd

Non è detto che si debbano cambiare tutti i televisori, tendenzialmente quelli acquistati da gennaio del 2017 in poi dovrebbero già essere programmati per la nuova trasmissione, ma per saperlo basta sintonizzare sulla propria tv i canali in hd che vanno dal 501 in poi, ad esempio, Canale 5H D si trova sul 505 della numerazione standard.

Se questi canali si vedono allora non c'è bisogno di effettuare l'acquisto almeno per un anno, ma basterà semplicemente risintonizzare il proprio tv.

Inoltre per chi ha Sky Q il decoder dovrebbe essere già provvisto della nuova tecnologia.