Il numero verde Agesp energia è un utile strumento per mettersi in contatto con la società di fornitura di luce e gas presente nella provincia di Varese e con sede a Busto Arsizio. La compagnia è attiva sul mercato dell'energia da oltre 60 anni e sta ampliando la proprio offerta commerciale, proponendo all'utenza anche soluzioni per installare condizionatori e pompe di calore ma anche cambiare le vecchie caldaie con quelle a condensazione di nuova generazione, meno inquinanti e performanti che consentono di abbassare le bollette della luce e utili in un periodo in cui tutte le aziende si sforzano per contrastare i danni del cambiamento climatico.

La forza di Agesp energia è quella di porsi come unico referente nell'ambito della gestione commerciale delle forniture energetiche oltre che con il servizio gas anche con la vendita di energia elettrica.

Numero verde Agesp energia: come contattare l'assistenza clienti telefonicamente

Il numero verde Agesp energia è raggiungibile da tutti i clienti e dai potenziali interessati al servizio digitando da rete fissa o da cellulare 800 003 858. Il servizio di assistenza con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:00. Contattando il numero verde è possibile parlare con un operatore per dubbi e informazioni sul servizio, ma anche per fissare un appuntamento con il personale commerciale che illustrerà le offerte in merito alle forniture luce e gas, utili per abbattere i costi in vista dei rincari di ottobre.

Pronto intervento guasti: numero verde Agesp energia

La compagnia ha messo a disposizione anche un numero verde pronto intervento guasti per un rapido ed efficiente intervento sulla rete oggetto di malfunzionamento. Per quanto riguarda il teleriscaldamento il numero da digitare è 800 594 999 e il servizio è solo attivo per il comune di Busto Arsizio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quel che concerne guasti o malfunzionamenti sulla rete elettrica il numero è 803 500, il territorio di competenza di Agesp è molto esteso, da Alassio in Liguria a Bologna e molte zone del nord Italia: la società avvisa sul sito che ci sono aziende preposte all'intervento, bisogna dunque andare sul sito nella pagina dedicata e cercare il proprio comune di residenza, apparirà il numero e la società da chiamare. Così anche per la fornitura di gas, essendo la rete Agesp molto estesa bisogna consultare il menu a tendina nella sezione guasti ed emergenze, selezionare il proprio comune e comparirà il numero da chiamare e la società competente per l'intervento, sempre avvalendosi di un numero verde.

Numero verde Agesp energia: utile per comunicare l'autolettura del contatore

Attraverso il numero verde è possibile per il cliente comunicare l'autolettura alla compagnia, basterà digitare l'800 003 858, farsi identificare dall'operatore con il proprio codice cliente e riferire i numeri richiesti per l'esatto conteggio della fornitura. Per avere delucidazioni su eventuali dubbi o richieste è possibile avvalersi dello sportello online sul sito internet aziendale attraverso il form di contatto, una volta fatto il login con il proprio account. Una volta autenticati sul sito di Agesp, sul portale è possibile fare varie operazione tra cui:

Visualizzare lo storico delle bollette con saldo aggiornato

Pagare le bollette Agesp Energia tramite carta di credito

Consultare i consumi tramite grafici e rendicontazione

Conoscere eventuali nuove offerte gas e luce

Leggere notizie e commenti degli esperti in merito al mercato energetico

Si può anche mandare una e-mail con tutte le richieste del caso alla casella di posta clienti@agespenergia.it, oppure recarsi presso lo sportello fisico in via Alberto da Giussano al numero 8 di Busto Arsizio, con gli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e il sabato dalle 8:30 alle 12:00.