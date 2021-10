Acos Energia è una società piemontese che dal 2003 si occupa della vendita di forniture di gas naturale per le aree di Alessandria, Novi Ligure e Ovada e opera nel Mercato Libero e di Tutela. L'azienda mette a disposizione della propria clientela diversi contatti tra un numero verde, indirizzi di posta elettronica e sportelli distribuiti nel territorio piemontese, utili per conoscere anche le offerte abbassa bollette.

Come raggiungere Acos Energia tramite numero verde

Acos Energia è raggiungibile attraverso il numero verde 800.085.321. Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17:30; il venerdì, invece, è disponibile dalle 8 alle 13.

Le pratiche contrattuali possono essere inoltrate presso gli sportelli presenti nelle città di Novi Ligure (in via Garibaldi, aperto dal lunedì al venerdì), Ovada (in via Buffa, dal lunedì al venerdì, giovedì escluso) e Alessandria (corso Acqui, dal lunedì al venerdì). L'ufficio commerciale è raggiungibile anche tramite email all'indirizzo acosenergia@acosnergia.it.

Sono disponibili anche dei numeri verde di emergenza e pronto intervento, attivi 24 ore su 24, che non vanno utilizzati per delle problematiche di carattere amministrativo. Il numero da comporre va scelto in base alla rete di distribuzione di appartenenza:

Reti srl : 800.085.319;

: 800.085.319; 2i Rete Gas : 800.901.313;

: 800.901.313; Sime Impianti Gas : 800.032.813;

: 800.032.813; Amag S.p.A. : 800.234.504;

: 800.234.504; 2i Infrastruttura Italiana Gas S.R.L.: 800.900.806.

Durante la telefonata il cliente non dovrà intraprendere nessun percorso di accettazione e verrà servito dal primo operatore disponibile.

Comunicare l'autolettura attraverso il numero verde

Acos Energia offre anche un numero verde per la comunicazione dell'autolettura, basta comporre 800.446.664. La lettura del contatore si può inviare solo nella finestra temporale che va dal 20 all'ultimo giorno del mese. Il mese in cui bisogna effettuare l’autolettura viene indicato nella bolletta.

Per qualsiasi tipo di reclamo, invece, basta scaricare dal sito ufficiale di Acos Energia il relativo modulo, compilarlo e inviarlo tramite raccomandata ad Acos Energia, Corso Italia 49, 15067 Novi Ligure (Alessandria). Per risolvere tutte le operazioni relative alla propria fornitura e tenere d'occhio i consumi, la società mette a disposizione sul proprio sito anche un'area clienti, in cui si può accedere utilizzando le proprie credenziali.

Acos Energia dice no ai conguagli con il servizio 'Consumo Piatto'

Acos Energia è una compagnia attiva nel settore del gas, che offre delle forniture non solo agli utenti residenziali, ma anche alle aziende, con tariffe agevolate rispetto al servizio di tutela Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

Per evitare che nella bolletta vengano sottostimati i consumi, e quindi ritrovarsi in futuro con dei conguagli, la compagnia propone ai suoi clienti il piano "Consumo Piatto". Con questa opzione il consumo annuo di gas viene ripartito uniformemente in ogni bolletta, anche per evitare il picco di consumi nel mese invernale. Alla scadenza annuale viene richiesta la lettura del contatore, in maniera tale da verificare la corretta imputazione dei metri cubi. Questo servizio viene offerto solamente alle utenze domestiche, con consumi compresi tra 500 e 5.000 metri cubi annui. In alternativa, per evitare i conguagli, si può inviare ciclicamente l'autolettura del contattore.

L'azienda appartiene al Gruppo Acos che, oltre a occuparsi della vendita di gas naturale, gestisce: