Alea Energia S.p.A. è una società, appartenente alla holding Elettra Investimenti S.p.A., titolare del teleriscaldamento della città di Assisi. L'azienda offre alla sua clientela un numero verde di pronto intervento per entrare in contatto con un operatore in caso di malfunzionamento del proprio impianto e altri contatti per conoscere le offerte abbassa bollette.

Come segnalare un guasto ad Alea Energia

Alea Energia offre a tutti i suoi clienti un numero verde di pronto intervento da utilizzare solamente per segnalazioni riguardanti malfunzionamento o richieste d'intervento.

Il contact center è raggiungibile componendo l’800.036.060 ed è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Basta solo indicare se la propria fornitura riguardi la categoria "grandi clienti" o "clienti condominiali" e un operatore aiuterà l'utente nella risoluzione delle problematiche.

Per altri servizi l'assistenza è attiva al numero di rete fissa 075.804.38.70. Non si tratta di un numero gratuito e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario. Il servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 17.30. Gli uffici di Alea Energia possono essere contattati anche attraverso l'indirizzo email alea@aleaspa.it e la Pec alea.energia@legalmail.it.

Segnalare un reclamo ad Alea Energia

Sul sito ufficiale di Alea Energia è presente anche una selezione dedicata alla modulistica, utilizzabile dai clienti o potenziali tali per richiedere un preventivo di allacciamento, inviare l'accettazione del preventivo, richiedere l'attivazione del servizio, inviare un reclamo e richiedere la disattivazione o lo scollegamento della fornitura.

Una volta compilato, il modulo va spedito attraverso uno dei seguenti recapiti:

via fax al numero 075.80.43.870 ;

; via email all'indirizzo alea@aleaspa.it ;

; via Pec all'indirizzo alea.energia@legalmail.it ;

; tramite posta ordinaria o a mano presso gli uffici presenti in via del Caminaccio, a Santa Maria degli Angeli ad Assisi (Perugia).

Alea Energia appartiene al gruppo Elettra Investimenti

Alea Energia è parte integrante della holding Elettra investimenti S.p.A., attiva nei settori riguardanti la produzione energetica, l'operation & maintenance, l'efficientamento energetico, il trading e la mobilità urbana elettrica. Fanno parte del gruppo:

Alea Heat & Power : società che gestisce gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia;

: società che gestisce gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia; Alea Mobilità Urbana : che gestisce il servizio di car sharing elettrico Eppy;

: che gestisce il servizio di car sharing elettrico Eppy; RedEn : energy service company specializzata nell'ottimizzazione dei processi termici;

: energy service company specializzata nell'ottimizzazione dei processi termici; Tholos e Gea S.R.L.: aziende che si occupano dell'efficienza energetica.

Alea Energia, invece, si occupa del teleriscaldamento della città di Assisi (Perugia), ovvero il sistema di riscaldamento a distanza che utilizza il calore prodotto da una sorgente geotermica, da un impianto di cogenerazione o da una centrale termica.

Con la distribuzione del calore tramite una rete di tubazioni in cui fluisce l'acqua calda o il vapore (che fluiscono a una temperatura compresa tra 75 e 85 gradi), il teleriscaldamento si presta a essere una soluzione sicura, economica e soprattutto rispettosa dell'ambiente. Infatti consente una diminuzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, anche grazie alla riduzione del numero dei camini presenti nel centro abitato.

Ad Assisi l'impianto di teleriscaldamento è attivo dal 2008. La centrale di ultima generazione è situata a Santa Maria degli Angeli, mentre la rete di distribuzione è costituita da 16 chilometri di tubature preisolate e interrate.