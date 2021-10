Acel Energie è il primo fornitore di gas naturale ed energia elettrica della provincia di Lecco, con oltre 300 mila forniture di gas e luce nelle province del nord della Lombardia e del Veneto. L’azienda crede nella vicinanza ai clienti che mette in pratica attraverso una rete capillare di sportelli e punti vendita, con un numero verde gratuito e canali di contatto digitali, che garantiscono una relazione efficace, comoda e immediata, operando per una crescita sostenibile e nel rispetto dell’ambiente, grazie all’uso di fonti rinnovabili.

Il numero verde e tutti i contatti per l’assistenza e le offerte di Acel Energie

I clienti di Acel Energie che hanno bisogno di assistenza possono contattare il numero verde 800.822.034, raggiungibile, nei giorni da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 19:30, e il sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Lo stesso numero può essere chiamato da coloro che non sono ancora clienti di Acel Energie, ma hanno bisogno di conoscere le offerte disponibili per valutare un possibile cambio di fornitore. A questo proposito, può senz’altro essere d’aiuto la consultazione del nostro canale dedicato “Abbassa bollette”.

Altri contatti messi a disposizione dall’azienda sono: una chat Whatsapp, che risponde da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 16:00; gli Acel Point distribuiti sul territorio (elenco disponibile sul sito Acel); una chat attiva sul sito ufficiale. Sempre sulla piattaforma aziendale, è disponibile l’area personale MIAEnergia per la gestione diretta delle proprie forniture, alla quale si può accedere previa registrazione.

I servizi online per le forniture Acel Energie

Nella sezione “Servizi per te” del sito AcelEnergie, è possibile trovare risposte alle esigenze che riguardano le forniture di luce e gas. I clienti possono infatti richiedere direttamente informazioni selezionando gli argomenti elencati:

Autolettura contatore del gas

Bolletta online, per attivare il servizio e ricevere la bolletta via e-mail

Dettaglio dei consumi in bolletta

Come pagare la bolletta

Domiciliazione bancaria

Inviare ricevuta del pagamento effettuato

Rateizzazione delle bollette

Rimborso dei crediti sulle bollette

Chiusura del contatore

Variazione della potenza della fornitura elettrica

Cambio residenza per la fornitura elettrica

Agevolazioni fiscali (bonus bollette)

Anche chi non è ancora cliente può trovare sul sito informazioni utili quali:

Cambio gestore, per chi vuole passare a Acel Energie provenendo da altro gestore

Voltura, per cambiare intestatario di una fornitura luce e gas

Contatore, per allacciare un nuovo contatore alla rete, per attivare un contatore per la prima volta, o per riattivare un contatore che era stato in precedenza chiuso.

Le offerte luce e gas per casa e impresa

Numerose le offerte per le forniture di luce e gas, sia per le famiglie che per le imprese, proposte da Acel Energia, alle quali è utile dare un’occhiata, anche in vista degli annunciati aumenti delle bollette in arrivo.

Tra le offerte disponibili per le forniture di luce e gas naturale per la famiglia, si segnalano quelle denominate ”MIA Casa +” che include anche un servizio di manutenzione caldaia e di assistenza guasti per la casa. Altri vantaggi di questa proposta sono: la tariffa della componente energia, sia luce che gas, rimane fissa per 24 mesi; l’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili e il gas a zero impatto ambientale con l’annullamento delle emissioni di CO2; domiciliazione bancaria e bolletta digitale, con zero sprechi di carta e acqua.

Per quanto riguarda le proposte “Business” riservate a professionisti e imprese, viene offerto un rimborso cashback di 75 euro che verrà erogato alla prima bolletta utile. Mentre scegliendo sia luce che gas il cashback sale a 150 euro. Anche in questo caso, il prezzo della componente energia rimane invariato per 24 mesi.