AF Energia è una società impegnata nella vendita di forniture di energia elettrica e di gas naturale nel Mercato Libero, appartenente al Gruppo AF Petroli S.p.A.. Con l'obiettivo di migliorare la propria infrastruttura tecnologica e commerciale, la società sta procedendo con alcuni investimenti che riguardano i settori dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e della sostenibilità ambientale. Con l'intento di offrire ai potenziali clienti delle proposte eco sostenibili, l'azienda mette a disposizione un numero verde, con cui è possibile fare le proprie richieste d'informazione, anche per quanto riguarda le offerte abbassa bollette.

Come accedere al servizio clienti di AF Energia tramite numero verde

AF Energia offre all'utenza il numero verde 800.439.995, con cui si ha la possibilità di inviare al servizio clienti richieste d'informazione e di assistenza, di comunicare l'autolettura del gas oppure di controllare l'andamento dei propri consumi.

Il servizio è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18:30.

Oltre al numero verde la compagnia dispone di diversi indirizzi email suddivisi per servizio:

autolettura: letture@afnergia.it;

comunicazioni di pagamento: ufficioclienti@afenergia.it ;

; rinnovi contrattuali: commerciale@afenergia.it ;

; recessi: recessi.afenergia@lagalmail.it ;

; Pec: afenergia@lagealmail.it.

AF Energia è raggiungibile anche tramite ulteriori servizi

Per velocizzare l'utilizzo dei servizi, AF Energia mette a disposizione sul proprio sito ufficiale un'area clienti dove è possibile attivare il servizio di bolletta digitale o controllare l'archivio delle proprie fatture e dei propri consumi.

Il portale online è attivo 24 ore su 24 e l'utente può gestire la sua area personale, direttamente da smartphone e tablet, anche attraverso l'app di AF Energia, disponibile gratuitamente su App Store e su Google Play. Per accedere all'area clienti basta fare login utilizzando le proprie credenziali d'accesso (tutto ovviamente previa registrazione).

L'azienda ha anche uno sportello di riferimento, con sede in via Roma 73/A a Montegrotto (provincia di Padova).

AF Energia offre ai propri utenti anche la possibilità di essere chiamati da un consulente esperto. Se occorrono ulteriori approfondimenti sulle offerte per le forniture di luce e gas naturale, il potenziale cliente (attraverso il sito ufficiale della società) può accedere alla sezione "Ti chiamiamo noi" e compilare un form in cui deve indicare il proprio nominativo, il numero di telefono, il motivo per cui vuole essere chiamato e l'ora e il periodo di preferenza per ricevere la chiamata. Verrà contattato dal primo operatore disponibile.

La fatturazione di AF Energia viene fatta sui consumi reali

AF Energia opera su tutto il territorio italiano ed è di proprietà del Gruppo AF Petroli S.p.A., società leader nella vendita di oli combustibili, industriali e tutti i tipi di benzine e gasoli. Le offerte commerciali sono rivolte a utenti domestici e imprese e le proposte riguardano le forniture di luce e gas. Le tariffe delle offerte sono basate su quelle stabilite da Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). L'azienda offre anche una sezione dedicata alle forniture di energia elettrica e gas destinate alle amministrazioni condominiali.

Le offerte sono personalizzate e la fatturazione non viene fatta sui consumi stimati, ma su quelli reali, questo anche per evitare eventuali anticipi o conguagli. Il cliente ha la possibilità di scegliere se ricevere una bolletta mensile o bimestrale e se optare per la fatturazione elettronica via email.