Il gruppo Utilità è presente sul mercato italiano dal 2000 e si occupa della vendita di gas naturale ed energia elettrica. La sua distribuzione è rivolta a titolari di Partita IVA come artigiani, piccole e medie imprese, commercianti, professionisti e grandi aziende.

Il personale è specializzato nel seguire i clienti per trovare soluzioni idonee e personalizzate in base ad attente valutazioni che prendono in esame il settore di attività e i profili di consumo. Il servizio post vendita è assicurato grazie ad un numero verde gratuito messo a disposizione dei clienti.

Come contattare l’azienda: il numero verde Utilità

Utilità mette a disposizione un numero gratuito per l’assistenza, la richiesta di chiarimenti amministrativi e informazioni sulle offerte commerciali dedicate ai clienti, ai fornitori e alle aziende interessate ad avviare nuovi contratti. Per avere informazioni dettagliate sulle forniture di Utilità, gli utenti possono chiamare il numero verde 800 94 39 39 dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì.

La telefonata è gratuita da tutti i numeri di rete fissa. Il numero verde può essere contattato anche da utenti che si avvalgono di operatori della telefonia mobile con costi che variano a seconda delle tariffe stabilite dal proprio gestore.

L’azienda mette a disposizione anche un numero di fax 02.31.03.47.205, al quale è possibile inviare, reclami, documenti, ecc.

L’indirizzo postale per l’invio di eventuali raccomandate è invece il seguente: Utilità S.p.A. - Servizio Clienti - Corso Como, 15 - 20154 Milano.

Le richieste di informazioni possono essere inviate anche da chi non è ancora cliente di Utilità e voglia prendere in considerazione la possibilità di cambiare fornitore, anche in virtù degli annunciati rincari delle bollette luce e gas in arrivo.

A questo proposito, ricordiamo che è possibile avere una panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa bollette.

Un servizio di qualità certificata ‘green’

Utilità è consapevole della grande importanza che un operatore energetico ha nella filiera produttiva. Erogare servizi e creare prodotti nel settore energia significa anche immettere nell’atmosfera, inevitabilmente, quantità di anidride carbonica che contribuiscono al cambiamento climatico in atto. A questo riguardo, nel 2009 Utilità ha ottenuto la certificazione di ‘Attività Zero CO2’, grazie al suo impegno verso la sostenibilità e la tutela dell’ambiente. Altro obiettivo aziendale è quello di rispettare il ‘Pacchetto 20-20-20’ promosso dal Parlamento Europeo, nel quale si dichiara l’intenzione di portare al 20% il risparmio energetico, ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra e aumentare al 20% l’utilizzo di fonti rinnovabili.

L’effetto della liberalizzazione del mercato della distribuzione dell’energia, inoltre, presuppone precise regole dettate dalle Autorità preposte alla tutela dei consumatori. Utilità S.p.A., a partire dall’anno 2003, ha deciso di dotarsi della certificazione ISO 9001 per le attività di commercializzazione di Energia Elettrica e Gas Naturale. L’attestato viene rilasciato ogni anno dal sistema di certificazione per sistemi di gestione aziendale (CSICERT) e prevede sistematiche ispezioni aziendali per verificare il rispetto delle regole previste dalla norma. Il percorso di Utilità acquista quindi ancora maggiore importanza nel delicato contesto del settore energetico, testimoniando la validità della politica intrapresa, indirizzata ad investimenti nella qualità e attenzione all’ambiente, con l’obiettivo di conseguire risultati utili alla soddisfazione dei suoi clienti.