I clienti di ABenergie, azienda operante su tutto il territorio nazionale nel campo della distribuzione di energia elettrica rinnovabile, gas naturale e prodotti per l'efficienza energetica, possono contattare un numero verde dedicato per qualsiasi informazione in merito alla loro fornitura. Possibilità che si rivela essere particolarmente utile in un periodo come questo, con gli annunciati rincari delle bollette luce e gas alle porte.

ABenergie, il numero verde per ogni esigenza

Fin dal 2006, anno di nascita dell’azienda, ABenergie ha fatto della centralità del cliente una caratteristica fondante dell’identità aziendale.

L’obiettivo dichiarato, infatti, è quello di stare vicini ai clienti attraverso un elevato livello dei servizi. Ad ogni cliente viene attribuito un referente interno a lui dedicato, ed uno dei mezzi messi a disposizione è senz’altro il numero verde 800 984 400, per chiamare da rete fissa, oppure 035 2819299 per chiamare da rete mobile.

Oltre al numero verde, i clienti possono utilizzare per le loro richieste anche la mail info@abenergie.it, oppure la chat online accessibile ad sito web aziendale, dove è possibile utilizzare, previa registrazione, l’area clienti My ABenergie.

Chi non è ancora cliente di ABenergie e desidera ottenere informazioni sulle tariffe per luce e gas, può invece contattare l’azienda al numero 0320 6077117.

A questo proposito, ricordiamo che tutte le informazioni per il cambio di fornitore luce e gas possono essere reperite sul nostro canale dedicato Abbassa bollette.

Le offerte luce e gas di ABenergie, per la famiglia e l’impresa

Sul sito di ABenergie è possibile prendere visione di tutte le offerte disponibili ed iniziare a risparmiare con la tariffa più conveniente in base alle proprie esigenze.

Sia per quanto riguarda i clienti domestici che le imprese, vengono infatti proposte soluzioni a tariffa fissa oppure variabile, con attivazione della fornitura gratuita e la possibilità di ottenere subito sconti e bonus in bolletta.

Il risparmio sulle forniture di energia elettrica e gas sono resi possibili grazie a processi efficienti e compatibili con l’ambiente. In questo modo i clienti, privati e aziendali, vengono indirizzati verso il miglioramento dell’efficienza energetica, l’uso razionale delle risorse ed una scelta consapevole delle fonti energetiche impiegate.

La sostenibilità aziendale secondo ABenergie

Per un’azienda che opera nel mercato energetico, il rispetto dei principi della sostenibilità ambientale rappresenta un impegno prioritario nella lotta ai cambiamenti climatici e per il futuro delle prossime generazioni.

ABenergie è impegnata a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, fornendo risposte concrete al problema ambientale e dell’efficienza energetica e promuovendo il consumo di energia da fonti rinnovabili.

Un esempio concreto dell’impegno dell’azienda verso la sostenibilità viene dal sostegno a progetti ambientali concreti, in Italia e nel resto del mondo. Sostegno al quale possono contribuire gli stessi clienti sottoscrivendo l’offerta denominata “6mesi green”, grazie alla quale verrà piantato un albero in Guatemala per ogni nuovo cliente.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello della conservazione della biodiversità per mezzo della piantagione di specie native e l’accompagnamento delle comunità rurali nell’utilizzo di nuove pratiche di agricoltura e di gestione sostenibile della terra, affinché tali comunità possano ottenere benefici economici e indipendenza alimentare senza danneggiare l’ambiente.