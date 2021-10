Alegas è una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas metano, appartenente alla holding Gruppo Amag, la multi utility di servizi energetici, ambientali e idrici. Opera in tutto il Piemonte sud-orientale, ma è radicata principalmente nel territorio della provincia di Alessandria e attualmente conta un bacino di 40.000 clienti. L'azienda è molto vicina alla propria clientela attraverso diversi canali di comunicazione, tra cui il numero verde, in cui gli operatori sono a disposizione per dare tutto il supporto necessario in merito anche alle tariffe abbassa bollette.

Il cliente può gestire in autonomia il proprio contratto, anche attraverso lo sportello online presente sul sito ufficiale e l'app.

Il servizio clienti di Alegas raggiungibile da telefono fisso e cellulare

Alegas mette a disposizione dei suoi clienti un numero verde per avere tutte le informazioni relative ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas, raggiungibile da fisso e mobile all'800.959.441. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12:15 e dalle 14 alle 16:45. Il contact center è raggiungibile anche tramite email all'indirizzo sportello@alegas.it. È disponibile anche un numero verde per la comunicazione dell'autolettura, basta comporre 800.236.211.

L'azienda è radicata principalmente nella provincia di Alessandria e riceve la sua clientela anche nelle sedi dislocate a:

Alessandria , via Damiano Chiesa 18 (dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12 e dalle 14:15 alle 16; giovedì dalle 8:15 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11:45);

, via Damiano Chiesa 18 (dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12 e dalle 14:15 alle 16; giovedì dalle 8:15 alle 16 e il sabato dalle 9 alle 11:45); Alessandria , presso la Confederazione italiana agricoltori in corso Dacqui (prenotare appuntamento al 339.84.94.489);

, presso la Confederazione italiana agricoltori in corso Dacqui (prenotare appuntamento al 339.84.94.489); Alessandria , presso la Ascom Confcommercio in via Modena 29 (prenotare appuntamento al 339.84.94.489);

, presso la Ascom Confcommercio in via Modena 29 (prenotare appuntamento al 339.84.94.489); Acqui Terme , presso Amag in via Capitan Verrini (dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12 e dalle 14:15 alle 16);

, presso Amag in via Capitan Verrini (dal lunedì al venerdì dalle 8:15 alle 12 e dalle 14:15 alle 16); Tortona, in corso Montebello 29 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e martedì e giovedì dalle 14:45 alle 18).

Lo sportello online di Alegas, disponibile anche tramite app

Sul sito ufficiale di Alegas è presente anche uno sportello online (disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24) in cui chi è già cliente può, attraverso l'inserimento delle proprie credenziali, utilizzare diversi servizi interattivi quali: il pagamento delle bollette con carta di credito, la consultazione dei consumi, l'invio dell'autolettura, la richiesta della verifica della lettura, la domiciliazione bancaria del pagamento della bolletta, la variazione del recapito della bolletta e le attivazioni dei nuovi contratti.

Lo sportello online è gestibile anche da smartphone e tablet attraverso l'app ufficiale di Alegas, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play. Per utilizzarla basta usufruire delle proprie credenziali di accesso.

Diventare nuovo cliente di Alegas attraverso il numero verde

Si può usufruire del numero verde di Alegas anche per diventare un nuovo cliente e sottoscrivere un contratto riguardante la fornitura di energia elettrica e/o di gas, con anche le tariffe del Mercato Libero. Telefonando al numero 800.959.441 l'utente ha la possibilità di parlare con un consulente che lo condurrà, passo dopo passo, alla sottoscrizione di un nuovo contratto.

In alternativa il potenziale cliente può recarsi presso gli sportelli sopraelencati presenti nella provincia di Alessandria o inviare una mail, con i propri contatti, all'indirizzo commerciale@alegas.it. Un operatore contatterà l'utente sottoponendo l'offerta di luce e/o gas più adatta alle sue esigenze.