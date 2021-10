Il numero verde Argos è un metodo facile e diretto per mettersi in contatto con l'assistenza clienti della compagnia di energia, presenti con oltre 50 negozi su tutto il territorio nazionale. Argos opera da 20 anni nel mercato energetico, fornendo luce e gas a utenze domestiche e aziendali, ma anche a enti della pubblica amministrazione. La rete di negozi e consulenti Argos si estende in molte regioni d'Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia. Non solo luce e gas, la compagnia negli ultimi tempi ha ampliato la propria offerta commerciale attraverso molteplici soluzioni integrate che includono il servizio di connettività, la fornitura e posa di condizionatori, caldaie e servizi di assistenza.

Contattare l'assistenza clienti telefonicamente attraverso il numero verde

Con il TIQV (Allegato A alla Del. 413/2016/R/com e s.m.i.) l’ARERA, l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente, ha imposto ai venditori sul mercato della luce e del gas di dotarsi di un servizio telefonico commerciale a disposizione dei clienti. È possibile contattare il numero verde Argos digitando l'800 178 99, il servizio è attivo per qualsiasi informazione: è gratuito ed è raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 9:00 alle 12:30. L'assistenza clienti Argos è raggiungibile anche da rete cellulare o dall'estero al numero 049 7896840, con gli stessi orari prima esplicitati per chi chiama da rete fissa.

Si può anche richiedere assistenza via mail, scrivendo all'indirizzo info@argos.company. La compagnia è anche attiva sui social network, in particolare Facebook e Instagram, dove è possibile mandare un messaggio privato all'assistenza per richiedere informazioni, nonché rimanere aggiornato sulle eventuali novità e offerte commerciali.

C'è ancora un metodo per contattare l'assistenza clienti Argos facile e immediato a disposizione anche dei non clienti. Sulla pagina dei contatti del sito web ufficiale si può compilare un form di richiesta informazioni con tutti i propri dati e la motivazione per la quale si stanno chiedendo delucidazioni: nuove aperture di contratti gas o luce, installazione della fornitura, allaccio, o informazioni generiche sul prezzo. Per completezza di informazione va comunicato che nel comune di Trebaseleghe, in provincia di Padova, è possibile ricevere informazioni sulla fornitura Argos allo sportello unico del cittadino, in Piazza Principi di Piemonte 12. Lo sportello riceve solo su appuntamento contattando il numero telefonico 049 0998777 con orario 9 -13 da martedì a venerdì, compilando il modello di richiesta nella sezione Sportello al Cittadino sul sito asi-srl.it per essere ricontattati, oppure inviando un messaggio a info@asi-srl.it.

Mercato libero e di maggior tutela: informazioni al numero verde Argos

Le offerte luce e gas Argos sono rivolte sia alle utenze domestiche sia alle aziende e enti pubblici, sono comprese nel mercato libero ma anche nel servizio di maggior tutela per quanto riguarda la fornitura del gas. Ogni trimestre Arera rende note le le Condizioni Economiche di fornitura ai Clienti finali serviti in Tutela gas, come previsto dall’Allegato A alla Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i. (TIVG), con un prezzo fisso deciso dall'Autorità. Il mercato in tutela verrà soppresso a partire dal gennaio 2023, lascio posto solamente al mercato libero, è possibile capire di più e scoprire nuove offerte vantaggiose consultando il canale Abbassa bollette con i maggiori operatori e i servizi offerti.