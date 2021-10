Asm vendita e servizi è un'azienda che si occupa della vendita di gas ed energia elettrica della zona di Voghera e dell'Oltrepò Pavese. La società, che opera nel mercato libero da oltre dieci anni, è attiva in città e sul territorio con una particolare attenzione al risparmio energetico, un vantaggio sia per la clientela sia per l'ambiente. Asm vendita e servizi permette ai suoi fruitori di ricevere immediata assistenza sia mediante il proprio sito ufficiale sia tramite il proprio numero verde.

Il numero verde per accomodarsi in contatto con Asm vendita e servizi

Per ricevere tutte le offerte dell'azienda riguardanti le bollette di Luce e Gas è possibile contattare gli operatori telefonici del call center sempre disponibili al numero verde 800.130.525. Il numero verde risulta utile al fine di richiedere chiarimenti, informazioni sulle bollette, informazioni su problematiche oppure per ricevere chiarimenti commerciali. Dinanzi alle richieste della clientela, gli operatori telefonici si metteranno immediatamente a disposizione degli interlocutori per presentare i piani di pagamento più convenienti e flessibili oppure per fornire risposte adeguate a tutti i quesiti. Grazie alle sue tariffe convenienti e un approccio che colloca al primo posto le esigenze della clientela domestica, condominiale e aziendale, la società costituisce un punto di riferimento sul territorio.

Asm vendita e servizi: gli altri metodi per ricevere le offerte e parlare con i suoi operatori

Oltre al numero verde, i clienti o potenziali tali potranno decidere di recarsi personalmente presso gli uffici e gli sportelli della società situati in via Gramsci a Voghera (Pavia) oppure inviare un messaggio tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale all'indirizzo: commerciale@asmvenditaeservizi.it.

Ogni cliente, in tal modo, ha a propria disposizione un referente commerciale unico, il quale può fornire assistenza per qualsiasi problematica di fornitura, offrendo un servizio di consulenza personalizzata, anche domiciliare. Tutti i servizi dell'azienda, infatti, sono pensati per soddisfare le esigenze concrete del cittadino e dell'impresa, tramite una flessibilità unica all'interno del mercato dell'energia.

Sul sito ufficiale di Asm esiste anche una sezione apposita "Segnalazioni e reclami" per scrivere direttamente al servizio clienti. Per completare la richiesta e compilarla è necessario inserire i propri dati anagrafici, dare un indirizzo di fornitura, il proprio indirizzo di residenza, i propri recapiti email e telefonici, il codice alfanumerico identificativo del Pod (energia elettrica) o del Pdr (gas) e, infine, il proprio codice cliente. Dopo aver fornito tali dati, sarà possibile procedere con la segnalazione e poi con l'inoltro.

Le offerte della società attiva nel settore di Luce e Gas

Sempre sul sito ufficiale della società è attiva una sezione dedicata alle offerte. In particolare, recandosi per l'appunto nella sezione "Offerte" sarà possibile ricevere informazioni sui servizi: canone tv stop, risparmio al cubo, offerta energia placet, gas per te, offerta gas palcet.

A tal proposito, inoltre, visitando il nostro canale Abbassa bollette è possibile dare un'occhiata a tutte le offerte e informazioni inerenti alla distribuzione di gas e luce. Tramite il portale di Asm vendita e servizi, infine, si può richiedere anche la carta dei servizi: quest'ultima indica, per l'anno in corso, gli standard e il valore dell'indennizzo per il mancato rispetto degli stessi.