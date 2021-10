ASPM Energia nasce come azienda di fornitura di luce e gas per il mercato libero e può vantare una grande esperienza date dalle società storiche che partecipano alle attività con più di 100 anni di storia. ASPM mette a disposizione dei clienti diverse offerte in ambito luce e gas, sia nel mercato libero sia in quello di maggior tutela, c'è anche la possibilità di aderire alle offerte Placet, sia per la corrente elettrica che per il gas. Tra i servizi offerti dalla compagnia c'è anche quello dell'efficientamento energetico degli edifici, effettuato direttamente dall'azienda o attraverso società partner.

Questo si traduce essenzialmente nella ricerca della maggiore efficienza energetica e all’uso razionale dell’energia: a dimostrazione dell'impegno profuso è stata creata in collaborazione con CNA Lombardia Urica, società volta all'efficientamento energetico e alla vendita di vettori energetici sul mercato libero associati CNA.

Numero verde ASPM Energia: utile per contattare telefonicamente il servizio clienti

ASPM Energia mette a disposizione dell'utenza un numero verde gratuito per contattare l'assistenza clienti, digitando l'800 292 433, raggiungibile sia da rete fissa sia da telefono cellulare. La compagnia segnala nella pagina dei contatti sul sito aziendale due sedi, a Soresina in provincia di Cremona e a Torino.

È possibile contattare la sede legale di Soresina anche al numero di telefono +39 0374 341858 o via fax digitando +39 0374 880459, va segnalato anche l'indirizzo e-mail per richieste generiche info@gruppoaspm.com. Sul sito internet aziendale è presente una pagina ricca di documenti denominata "Modulistica", qui il cliente può trovare tutti i moduli utili all'apertura, gestione e cessazione dei servizi ASPM Energia, inclusi quelli per la voltura e subentro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Offerte luce e gas ASPM Energia nel mercato libero o servizio di tutela gas

La compagnia offre pacchetti di fornitura luce e gas, che vanno sotto i nomi di "Offerta chiara luce" e "Offerta libero acquisto gas", inseriti nel mercato libero, dunque soggetti ad eventuali oscillamenti del costo della materia prima. Per i clienti c'è anche l'opzione chiamata Placet un’offerta di mercato libero che prevede condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Per chi è interessato solamente alla fornitura di gas, fino al 1° gennaio 2023, c'è ancora la possibilità di aderire al servizio di tutela, ovvero con le condizioni economiche fissate dall’ARERA trimestralmente e disponibile solo per l'uso domestico, casa singola o condominio, che comprendono:

Spesa per la materia gas naturale;

Spesa per il trasporto del gas e la gestione del contatore;

Spesa per oneri di sistema;

Imposte.

Per i clienti della fornitura di gas ASPM Energia mette a disposizione una copertura assicurativa per richiedere il risarcimento danni in caso di guasti o malfunzionamenti, questo ai sensi ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’ARERA. l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente. I clienti hanno poi a disposizione una ampia sezione personale sul sito ASPM Energia, una volta eseguito il log in con le proprie credenziali si potrà accedere all'andamento dei propri consumi, alle condizioni contrattuali in corso, la fatturazione delle bollette e tutti i documenti inviati alla compagnia. Per sapere di più su offerte ed eventualmente avere una panoramica più ampia sul mercato dell'energia e relativi fornitori si consiglia di visitare la pagina Abbassa bollette.