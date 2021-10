Il numero verde Cast Energie è un indispensabile metodo di contatto a disposizione dell'utenza per ricevere assistenza telefonica. La compagnia è attiva soprattutto nella regione Marche con sede a Civitanova Marche in provincia di Macerata, prevede anche altri strumenti per dialogare con i clienti e con i potenziali interessati, oltre al numero verde c'è un indirizzo mail, il dialogo con gli operatori presenti negli uffici di persona e un'ampia sezione dedicata ai clienti sul sito internet dell'azienda. Sempre tramite il sito è possibile richiedere un preventivo di spesa sulle proprie forniture, nel caso si volesse cambiare operatore per quanto concerne la corrente elettrica e il gas metano.

Numero verde Cast Energie: come contattare l'assistenza clienti

Sul sito aziendale della compagnia campeggia un banner dove la direzione chiede ai clienti e potenziali interessati di privilegiare il contatto da remoto, accedendo agli sportelli in presenza solo in caso di necessità e rispettando le norme di accesso rilasciate dal Ministero della Salute. Un mezzo diretto ed efficace è sicuramente quello del numero verde Cast Energie, raggiungibile gratuitamente digitando l'800 213 996. L'indirizzo mail a cui i clienti e potenziali interessati possono fare riferimento per ricevere informazioni sulla fornitura è info@castenergie.it, il numero di telefono per mettersi in contatto con l'ufficio centrale di Civitanova Marche è lo 0733 829559, è possibile inviare i fax al numero 0733 813851.

Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle 18:00, in caso di festività gli uffici saranno chiusi, è bene ricordare che l'azienda chiede di privilegiare il contatto da remoto per non creare assembramenti e code nel punto informativo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le offerte di Cast Energie per luce e gas sia per utenze domestiche sia aziendali

La compagnia mette a disposizione dei clienti varie offerte per la corrente elettrica e metano: sia per i clienti domestici che business. I pacchetti luce e gas sono compresi nel mercato libero, dove il prezzo varia a secondo delle condizioni economiche sulla materia prima e in base ai propri fabbisogni, ma è interessante segnalare anche le offerte Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) che segnano proprio il passaggio definitivo dal mercato a maggior tutela al mercato libero. Il servizio di maggior tutela ha ottenuto una proroga sino al 1 gennaio 2023.

Le tariffe e le condizioni economiche di questi pacchetti sono stabiliti da ARERA (l'Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico) che con la delibera 555/2017/R/COM ha previsto una standardizzazione delle condizioni contrattuali e del prezzo finale dell’energia, che è stabilito trimestralmente. I clienti Cast Energie sono utenze domestiche singole, condomini e attività aziendali che hanno grande fabbisogno di energia a prezzi concorrenziali. Sul sito internet della compagnia c'è un'ampia sezione inerente la modulistica utile ai clienti, proprio in una ottica di soddisfazione e vicinanza all'utenza: si possono scaricare i modelli per i reclami, per le volture con cambia intestatario o per una fatturazione anomala. Nell'area clienti è possibile tenere sotto controllo i propri consumi, lo stato dei pagamenti e comunicare l'eventuale autolettura.

Per avere una più ampia scelta sulle compagnie energetiche attive e sulle migliori offerte di luce e gas sul mercato si consiglia di visitare la pagina dedicata Abbassa bollette.