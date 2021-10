Convergenze S.p.A. Società Benefit è un operatore di tecnologia integrata, quotato in Borsa e attivo a livello nazionale nei settori Telecomunicazioni, Energia ed E-mobility con il network EVO (Electric Vehicles Only). Nata nel 2005 come operatore di telecomunicazioni, nel 2015 diversifica l'attività dei servizi offerti approcciando il mercato dell'energia e del gas naturale. Un numero verde è a disposizione dei clienti per le richieste di assistenza tecnica o per informazioni sulle forniture di luce e gas.

Assistenza tecnica e commerciale al numero verde Convergenze Energia

Il numero verde di Convergenze Energia risponde allo 800 987 787 e può essere contattato dai clienti per la richiesta di informazioni e assistenza tecnica sulle forniture. Il servizio è disponibile dalle 8:30 alle 20:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 8:30 alle 18:00, il sabato e la domenica.

Il numero verde può essere contattato anche da coloro che si avvalgono di altri operatori, ma desiderano avere informazioni sulle offerte dell’azienda per valutare un eventuale cambio di fornitore. A tal proposito, ricordiamo che è possibile avere una panoramica sulle novità nel campo delle forniture di energia visitando il nostro canale Abbassa bollette.

Oltre al numero verde, i clienti possono accedere, previa registrazione, all’area riservata “Pandora”, attraverso la quale inviare segnalazione di guasti, visualizzare le bollette ed accedere ad altri servizi riservati.

È inoltre possibile scaricare una app gratuita sul proprio smartphone, sia in ambiente Android che Ios, attraverso la quale gestire in autonomia la propria fornitura di luce e gas.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I servizi di Convergenze Energia

Le offerte di Convergenze nel settore energia riguardano, in riferimento al settore elettrico, le forniture per casa, condominio e imprese, differenziate a seconda delle diverse esigenze, ma tutte con la garanzia della tariffa bloccata per 12 mesi sul costo della componente energia, e con energia certificata verde al 100%.

Anche per quanto riguarda la fornitura di gas naturale, Convergenze Energia garantisce tariffe bloccate per 12 mesi.

Convergenze Energia, non solo luce e gas: il brevetto EVO per i veicoli elettrici

La scelta aziendale, fin dall’inizio, è stata quella di fornire solo energia proveniente da fonti 100% rinnovabili e di incentivare la mobilità sostenibile investendo risorse nella realizzazione di una rete di colonnine di ricarica per auto elettriche, EVO ( Electric Vehicles Only). Il progetto EVO nasce dall’idea di voler prestare maggiore attenzione all’ambiente con un occhio di riguardo alle fonti rinnovabili e quindi incentivare la mobilità eco-sostenibile e di fornire, anche in assenza di un contratto postpagato, un nuovo servizio, anche in considerazione del flusso turistico che caratterizza le zone del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, principale ambito di operatività di Convergenze che ha sede a Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno.

Per questo progetto, l’azienda ha ottenuto, dal Ministero dello Sviluppo Economico, il brevetto per l’invenzione industriale del network EVO®, che rappresenta una sintesi tra tecnologia innovativa e stazione di ricarica tradizionale. La colonnina di ricarica, infatti, è dotata di una connessione internet hotspot che ne consente con facilità la localizzazione, rendendola fruibile da chiunque abbia la necessità ricaricare il proprio veicolo elettrico, senza dover necessariamente stipulare un contratto in esclusiva, ma scegliendo fra due procedure: tramite l’apposita Card oppure tramite lo smartphone.

Registrandosi sul portale evo.convergenze.it, sarà inoltre possibile creare una propria Area Riservata dove tenere traccia di tutte le ricariche effettuate e delle relative fatture.