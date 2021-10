Cbl Distribuzione, società con sede a Mede (PV), nasce nel 2004 come operatore nella distribuzione di gas naturale nella zona della Lomellina, gestendo l’attività in modo neutrale, senza favorire nessuna delle società di vendita del gas, secondo quanto previsto dalla AEEG (Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) in merito alla concorrenza nel settore dell'energia.

I clienti hanno a disposizione un numero verde per la segnalazione di eventuali guasti ed altri contatti per la richiesta di informazioni.

Pronto intervento: il numero verde di Cbl Distribuzione

Cbl Distribuzione mette a disposizione dei clienti un numero verde gratuito al quale rivolgersi per le richieste di pronto intervento a seguito di guasti e/o malfunzionamenti. Il numero da contattare è 800 905 440, da comporre per tutte le segnalazioni urgenti per le quali si richiedono azioni rapide per la risoluzione di problemi in caso di guasti, fughe di gas ed emergenze che possono mettere a rischio la sicurezza dei clienti.

Il numero è attivo 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno per garantire un assistenza puntuale e continua, a testimonianza dell'attenzione posta dall’azienda nei confronti dei suoi utenti. Il Call Center, infatti, è gestito con personale assolutamente qualificato, che si metterà in contatto con la struttura operativa di riferimento sul territorio per l’intervento immediato di un tecnico specializzato per la risoluzione del problema riscontrato.

Gli altri contatti di Cbl Distribuzione

Per qualsiasi altra esigenza che non sia una richiesta di pronto intervento, è possibile contattare il numero 0384/805810, oppure inviare un fax al numero 0384/805735.

Disponibili anche due indirizzi di posta elettronica, differenziati a seconda delle esigenze:

SETTORE AMMINISTRATIVO COMMERCIALE amministrazione@cbldistribuzionesrl.it;

SETTORE TECNICO ufficiotecnico@cbldistribuzionesrl.it;

E un indirizzo di posta elettronica certificata: cbldistribuzionesrl@legalmail.it.

I contatti indicati sono a disposizione della clientela per rispondere a richieste di informazioni tecniche e commerciali, utili anche a chi non è ancora cliente, soprattutto in una congiuntura come quella attuale, contraddistinta dai continui rincari delle bollette.

Le informazioni sul Bonus gas

Sul sito di Cbl Distribuzione è inoltre possibile verificare direttamente la possibilità di accedere al Bonus gas. Si tratta di un vero e proprio sconto, in vigore dal 2009, che il Governo riconosce a sostegno delle famiglie che si trovano in una condizione di disagio economico, garantendo, in questo modo, di beneficiare di un risparmio sulla spesa sostenuta per la fornitura di gas metano distribuito a rete. Non è quindi previsto per il gas in bombola o per il Gpl.

I requisiti per l’accesso al beneficio prevedono il possesso di ISEE inferiore o uguale 8.265 euro, che può essere elevato fino a un massimo di 20.000 euro nel caso di famiglie con 4 o più figli a carico.

Il Bonus è valido per un anno, rinnovabile nel caso in cui permanga la situazione economica di disagio, e può essere richiesto al proprio Comune di residenza utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), compilata in ogni sua parte.

Sul sito di Cbl Distribuzione è disponibile un link per accedere direttamente al sito di ARERA, dal quale scaricare i moduli per la domanda.