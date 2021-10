Centrex Italia è tra i principali operatori attivi nel settore dell'importazione e della vendita del gas naturale in Italia e del trading nel territorio europeo. Con un ruolo di spicco nel mercato energetico nazionale, offre i suoi servizi a grossisti, clienti industriali e società di vendita. Per il suo bacino di utenti sono disponibili diversi canali di comunicazione per avere qualsiasi tipo d'informazione sulle forniture di gas e di energia elettrica.

Come contattare il servizio clienti di Centrex Italia

Per qualsiasi tipo d'informazione relativa alle forniture di energia elettrica e gas naturale, il servizio clienti di Centrex Italia è attivo al numero 02.566.166.11 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Qualsiasi tipo di richiesta può essere inviata anche attraverso il form presente sul sito dell'azienda alla voce "Contatti"; un consulente contatterà l'utente in tempi brevi.

La storia di Centrex Italia

Centrex Italia è attiva nell'importazione, nel trading e nella vendita dell'energia elettrica e del gas naturale. Operante nel settore dal 2008, si rivolge nel territorio italiano a clienti industriali, grossisti e società di vendita (di piccole, medie e grandi dimensioni) e in Europa a trader e grossisti. Il suo percorso 13 anni fa ha avuto inizio con l'importazione e la vendita di gas naturale a grossisti italiani e solo nel 2020 ha fatto il suo ingresso nel campo delle forniture di energia elettrica, operando nel sourcing e trasporto per società di vendita e clienti finali.

Con il Trading Desk è attiva nelle principali piattaforme di mercato europee, con l'obiettivo di proporre al proprio bacino di utenti una vasta gamma di soluzioni su misura.

Centrex Italia leader nel mercato nazionale

Centrex Italia è tra i principali operatori in Italia. Con un ruolo in primo piano nel mercato nazionale offre ai suoi clienti un servizio di monitoraggio dei consumi e dei principali parametri contrattuali, in questo modo l'utente viene costantemente aggiornato sugli andamenti riguardanti i prelievi di energia, ma anche sugli aspetti che possono influenzare il prezzo e le modalità di acquisto dell'energia stessa, tenendo sempre a mente la normativa corrente e le novità più recenti riguardanti i mercati internazionali.

Dal 2008 fino a oggi ha vissuto un periodo di crescita costante e nel 2021 la Centrex Europe Energy & Gas AG (società a cui appartiene Centrex Italia, con sede anche in Austria e in Ungheria) è stata acquisita da Gazprom Export, il più grande gruppo produttore ed esportatore di gas nel mondo con sede in Russia e con partner presenti in 23 Paesi europei.

Centrex Italia tra i fondatori di Weedoo

Centrex Italia è anche tra i fondatori di Weedoo, altra azienda energetica che si occupa della vendita di forniture di luce e gas per utenti domestici e aziende, con a capo lo stesso amministratore delegato, Michele Libutti. Weedoo ha anche un occhio di riguardo in materia di efficientamento energetico: riconosciuta come Esco (Energy service company) presenta dei progetti relativi agli interventi di efficienza energetica, permettendo al cliente di usufruire degli incentivi economici.

L'efficienza energetica si traduce in risparmio economico e quindi con un conseguente effetto abbassa bollette. Infatti, solamente l'utilizzo di lampade led consente di consumare circa l'85% di energia in meno rispetto alle lampade tradizionali e in più hanno una durata di 50.000 ore, contro le 10.000 di una a basso consumo e delle 1.000 di una lampada alogena.