Cesap Gas è un fornitore di gas naturale con sede a Terni e le sue offerte sono rivolte a utenze domestiche (private e condomini) e aziendali presenti in tutto il territorio dell'Umbria. Da sempre vicina alle esigenze della propria clientela, mette a disposizione diversi canali di comunicazione con cui si possono avere informazioni relative non solo ai servizi erogati, ma anche alle offerte abbassa bollette sulle utenze del gas.

Come contattare telefonicamente il servizio clienti di Cesap Gas

Il servizio clienti di Cesap Gas è disponibile al numero 075.80.10.703.

L'assistenza è attiva per qualsiasi tipo di richiesta anche all'indirizzo email sportello@cesap.it o compilando il form presente sul sito dell'azienda nella sezione "Contatti".

Cesap è un fornitore di gas naturale e le sue offerte sono rivolte a utenti domestici, privati o condomini, e aziende presenti su tutto il territorio dell'Umbria. Le offerte prevedono un prezzo del gas naturale indicizzato al TTF (che viene determinato trimestralmente da Arera, l'Autorità regolazione energia, reti e ambiente), che rappresenta il mercato di riferimento del gas dell'Europa continentale.

L'impegno di Cesap Gas per il rispetto dell'ambiente

L'azienda ha anche un occhio di riguardo verso il tema dell'efficientamento energetico, soprattutto in un periodo in cui il cliente potrebbe far fronte a dei rincari nelle bollette.

Come annunciato dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, dal mese di ottobre 2021 le famiglie potrebbero affrontare un rincaro sostanziale nelle utenze gas: "Lo scorso trimestre la bolletta del gas è aumentata del 20%, il prossimo trimestre aumenterà del 40%. Queste cose vanno dette, abbiamo il dovere di affrontarle.

Succede perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo dell’anidride carbonica prodotta".

L'impegno del governo contro la mitigazione dei costi delle bollette passa anche attraverso la transizione verso le energie più sostenibili, che dovrebbe avvenire in tempi rapidi, in maniera tale da non penalizzare ulteriormente le famiglie.

Cesap Gas e l'efficientamento energetico

Cesap Gas, da sempre, s'impegna a proporre al proprio bacino di utenti le migliori condizioni possibili, monitorando costantemente il mercato e proponendo il 100% di energia green proveniente da fonti rinnovabili, che contribuiscono ad abbattere ulteriormente i costi nella bolletta. Inoltre propone ai suoi clienti una gamma di prodotti che consentono di migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione, come i condizionatori a pompa di calore moderni e tecnologici, che grazie all'utilizzo del gas refrigerante R32 consentono alte prestazioni di riscaldamento, raffreddamento e deumidificazione. Il gas R32 è tra i refrigeranti con impatto ambientale minore, infatti non ha un effetto dannoso sugli strati dell'ozono perché non contiene sostanze come il cloro.

Grazie all'energia 100% green di Cesap e il gas refrigerante che circola nel sistema, l'impatto ambientale è quasi inesistente. Inoltre, per limitare il consumo di gas ed energia elettrica è sempre meglio puntare su un buon livello di efficienza energetica, per questo motivo si possono valutare anche possibili interventi di riqualificazione del proprio immobile, come il cappotto termico, ma anche l'installazione di un personale impianto di produzione energetica come il fotovoltaico. Da non trascurare anche gli serramenti: se non sono isolanti si rischia una dispersione del calore e di conseguenza uno spreco di energia.