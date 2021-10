CCR Energia è una giovane realtà emergente che opera nel mercato libero di gas naturale e luce sul territorio di Cosenza e Rende, in Calabria. I suoi servizi si rivolgono a privati, condomini e piccole medie imprese con offerte personalizzate garantite da un'assistenza continua e professionale.

Punto di forza dell’azienda è il contatto diretto con i clienti, ai quali viene dedicata particolare attenzione grazie all’ausilio di personale qualificato pronto a rispondere alle esigenze dei clienti che si rivolgono ai numeri di riferimento o ai servizi esterni presenti sul territorio.

Numero verde e contatti per l’autolettura

L’ufficio clienti di CRR Energia opera quotidianamente sul territorio. Personale specializzato è a completa disposizione degli utenti proponendo servizi e offerte vantaggiose, sempre personalizzate in base alle esigenze delle famiglie o delle aziende.

I numeri di telefono ai quali è possibile chiamare da rete fissa o cellulare sono i seguenti: 098 433011 e 098 4466751.

La sede dell’azienda è in via Trieste angolo via Molinella, a Rende. Gli orari di apertura degli uffici sono dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 19:30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 09:00 alle 13:00.

Per chi avesse necessità di inviare comunicazioni scritte o documenti, è possibile inoltrare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@ccrenergia.eu.

Inoltre, grazie al sito internet messo a disposizione da CRR Energia, è possibile accedere online a tutte le operazioni relative alla propria fornitura.

Per avere un calcolo sempre aggiornato dei propri consumi, l'autolettura è un servizio molto importante. È possibile, infatti, comunicare la lettura dei dati del contatore chiamando i numeri di telefono 098 433011 e 098 4466751 o inviando un messaggio sms al numero 373 7454443.

Si tratta di una serie di servizi alla clientela che possono certamente fare la differenza nel momento in cui, anche in vista dei prossimi rincari delle bollette, si prenda in considerazione la possibilità di cambiare il proprio fornitore di energia.

Presenza sul territorio e servizi per i clienti

Nell’arco di pochi anni, la presenza sul territorio dell’azienda è cresciuta progressivamente e con lei la molteplicità dei suoi servizi. CRR Energia basa la sua politica aziendale proprio sulla vicinanza alle comunità che abitano il territorio. Trasparenza delle offerte e rapporto diretto con le famiglie e le aziende che usufruiscono dei suoi servizi, si fondano sulla fiducia, sulla professionalità e sulla cortesia.

CRR Energia è in grado di offrire ai suoi clienti assistenza gratuita e veloce, oltre che offerte convenienti e competitive.

Operatori preparati sono sempre a disposizione per consulenze in riferimento alla gestione personalizzata delle forniture e del fabbisogno energetico di famiglie o aziende.

Inoltre, la bolletta di semplice lettura, aiuta gli utenti a tenere sempre sotto controllo i consumi reali delle proprie utenze.

ARERA: prezzi stabiliti dall’Autorità

CCR Energia fornisce energia elettrica e gas a clienti con esigenze molto diversificate come famiglie, condomini, artigiani, piccole medie imprese e industrie. Come abbiamo visto, per conoscere le offerte e le tariffe di luce e gas di CCR Energia è possibile contattare il call center e parlare con gli operatori. È comunque importante sapere che, per avere la certezza se un'offerta è conveniente davvero, è possibile informarsi sulle tariffe ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che stabilisce, trimestralmente, i prezzi della componente energia luce e gas del libero mercato.