Cogeser Energia è un'azienda che opera nel Mercato Libero e si occupa della vendita di forniture di luce e gas. Offre i suoi servizi nel territorio della Martesana (nordest di Milano) e per andare incontro delle esigenze della sua clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, per ricevere assistenza, ma anche per avere informazioni riguardanti le offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Cogeser Energia attraverso il numero verde

Cogeser Energia mette a disposizione della clientela diversi canali di comunicazione, grazie ai quali l'utente può risolvere qualsiasi tipo di dubbio o avere informazioni in merito alle forniture di energia.

Lo sportello telefonico è accessibile da rete fissa al numero verde 800.468.166; da cellulare allo 02.95.001.61 (il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario). Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì dalle 8:45 alle 12:30 e dalle 13:45 alle 18; il venerdì solo la mattina dalle 8:45 alle 12:30. Qualsiasi tipo di comunicazione può essere inviata anche tramite email all'indirizzo energia@cogeser.it.

L'assistenza è attiva anche presso i Cogeser Point dislocati su tutto il territorio della Martesana: sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 e presenti nelle città di Cologno Monzese, Vimodrone, Segrate, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Vignate, Gorgonzola, Melzo, Inzago e Pozzo d'Adda.

L'assistenza di Cogeser Energia tramite l'area riservata

Cogeser Energia è presente anche su internet con il suo sito aziendale e l'area riservata disponibile 24 ore su 24. Tramite il portale l'utente può:

scegliere di ricevere la bolletta in formato digitale (con l'avviso di emissione tramite email);

visualizzare e scaricare tutte le bollette emesse a suo nome;

cambiare l'indirizzo di fatturazione delle bollette;

tenere sotto controllo i pagamenti;

inviare l'autolettura del proprio contatore;

visualizzare i contratti attivati.

Le offerte di Cogeser Energia

Cogeser Energia propone alla clientela soluzioni di fornitura di gas ed energia elettrica adatte a qualsiasi tipo di esigenza, sia privata che business.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le tariffe possono essere a prezzo fisso (con prezzo bloccato per 12 mesi) o variabile (con il prezzo dell'energia allineato a quello che si forma nei mercati all'ingrosso).

Disponibili anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) a prezzo fisso (prezzo bloccato per 12 mesi con le condizioni equiparate di tutela definite da Arera, Autorità di regolazione energia, reti e ambiente) o variabile (prezzo bloccato per 12 mesi più una parte variabile, aggiornata mensilmente da Arera).

Cambiare fornitore di energia è semplice e conveniente in quanto l'attivazione del contratto è completamente gratuita, in più durante il cambio di gestore l'erogazione dell'energia non viene interrotta e il contatore non viene sostituito. Non è nemmeno previsto il versamento di un deposito cauzionale.

Cogeser Energia e SMARTesana, il progetto dedicato alla mobilità elettrica

Cogeser Energia prosegue con il suo progetto in difesa dell'ambiente, riguardante la mobilità elettrica, denominato SMARTesana. Iniziato nel 2015 con l'obiettivo di diffondere la mobilità elettrica nei comuni dell'Adda Martesana e nelle zone limitrofe, il progetto prevede la realizzazione di una rete di ricarica elettrica a uso pubblico, con l'installazione di stazioni di ricarica posizionate per costituire una sorta di "ponte" tra Milano e le città di Bergamo e Brescia.

La prima stazione di ricarica è stata inaugurata nel 2019 e per il futuro sono previste nuove installazioni.