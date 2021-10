China Power è il 'primo fornitore etnico' di energia elettrica e gas naturale presente in Italia con sede a Milano. Le sue offerte sono rivolte sia alle utenze private, che a quelle business. Con un bacino di oltre 5.000 clienti, offre diversi canali di comunicazione con cui si può richiedere assistenza, ma anche ulteriori informazioni e dettagli sulle offerte abbassa bollette. Il servizio clienti è raggiungibile via telefono o web.

Come raggiungere il servizio clienti di China Power

I consulenti del servizio clienti di China Power sono disponibili attraverso diversi canali di comunicazione.

Tramite telefono sono raggiungibili al numero di rete fissa 02.84.14.76.85 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18:30 e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario). Le comunicazioni possono essere fatte anche tramite email all'indirizzo info@chinapowergroup.com o attraverso l'applicazione di messaggistica WeChat al numero 349.611.59.46 o il gruppo "chinapowergroup".

L'assistenza è attiva anche negli uffici di Milano (in via Gustavo Fara 39) e a Prato (in via dei Fossi 14/C).

Attivazione servizi anche attraverso il sito internet di China Power

I servizi possono essere attivati anche tramite il sito ufficiale di China Power, scegliendo quello più adatto alle proprie esigenze tra:

cambio fornitore;

nuovo allaccio;

subentro;

voltura.

Basta compilare il modulo in tutti i suoi campi e allegare i documenti d'identità: la richiesta verrà presa in carico da un consulente il prima possibile.

Il cliente di China Power può gestire le utenze di luce e gas anche tramite l'area clienti presente sul sito dell'azienda, in cui può: vedere le statistiche, inviare l'autolettura, attivare la fattura web, vedere il contratto e gestire i dati anagrafici.

China Power, il primo fornitore etnico di energia elettrica e gas naturale in Italia

China Power è il primo fornitore etnico di energia elettrica e gas naturale presente in Italia. Le offerte sono rivolte sia a utenze domestiche che aziendali, con un occhio di riguardo verso la comunità cinese presente in Italia. L'azienda è stata fondata nella Chinatown di Milano nel 2013 e attualmente conta un bacino di oltre 5.000 clienti, fornendo in media in un anno 60 milioni di kwh (kilowattora) di energia elettrica e 15 milioni di smc (standard metro cubo) di gas metano.

L'obiettivo dell'azienda è quello di contribuire alla liberalizzazione del mercato italiano, offrendo un servizio eccellente e a prezzi trasparenti e competitivi e di fungere anche da ponte per facilitare l'integrazione della comunità cinese in Italia.

Le offerte di China Power per utenti domestici e aziendali

Per quanto riguarda le offerte di luce e gas per utenze domestiche e aziendali, China Power propone alla sua clientela il miglior prezzo bloccato per 12 mesi. A disposizione anche le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) in cui il venditore, a differenza del Mercato Tutelato, definisce liberamente il prezzo delle proprie offerte in base, ovviamente, agli standard previsti.

Infatti la formula del prezzo è uguale per tutti i venditori e viene imposta da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente) e a differenza del Mercato Libero non può includere servizi aggiuntivi, vendite di prodotti abbinati o bonus. Le offerte Placet di China Power sono a tariffa: