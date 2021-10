Italgas si inserisce sul mercato di distribuzione del gas circa 180 anni fa. Attualmente, il gruppo è coinvolto in importanti processi di trasformazione digitale che, in questi ultimi anni, lo hanno visto impegnato in un piano di installazione di contatori di ultima generazione, oltre ad una serie di innovazioni dei processi, all’avanguardia nel settore, e di nuovi servizi ai clienti, erogati anche attraverso la messa a disposizione di due numeri verde ai quali rivolgersi, rispettivamente segnalare emergenze o avere informazioni, anche in vosta degli imminenti rincari.

Numero verde Italgas per avere informazioni

La priorità dell’azienda Italgas è quella di garantire ai clienti un servizio eccellente in un settore in cui la manutenzione, il monitoraggio e la riqualificazione sono elementi fondamentali per la sicurezza degli impianti.

In caso di emergenza o irregolarità nel funzionamento dell’impianto del gas, di una fuga o problemi sul contatore, Italgas mette a disposizione dei suoi clienti il numero verde 800 900 999, appositamente dedicato al pronto intervento e sempre attivo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, compresi i festivi.

Inoltre, è possibile chiamare il servizio clienti al numero verde 800 915 150 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20) per avere informazioni sul servizio di distribuzione del gas, per segnalare malfunzionamenti, per cambiare appuntamento per l’installazione ed ogni altra problematica legata alla fornitura.

Questo secondo numero verde può essere contattato anche da utenti che si avvalgono di altri operatori, ma che desiderano avere informazioni sulle offerte dell’azienda e valutare un eventuale cambio di fornitore. A questo proposito, ricordiamo che è possibile avere una panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale visitando il nostro canale Abbassa bollette.

‘Help online’ per assistenza 24 ore su 24

È possibile, inoltre, per qualsiasi altra domanda, andare in rete sulla piattaforma di Italgas, alla voce dedicata ‘help online’, servizio grazie al qualel’utente potrà facilmente trovare risposte ad una serie di domande relative al contatore, ai preventivi, alla richiesta di un nuovo allaccio o ai bonus energia.

Sempre attraverso il sito aziendale, i clienti potranno comunicare la lettura del proprio contatore o richiedere un pronto intervento per rispondere alle emergenze di varia natura. Anche in questo caso, il servizio è accessibile 24 ore su 24.

Italgas: obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra

Le politiche dell’Unione Europea, negli ultimi anni, mirano a contrastare il cambiamento climatico dovuto, alle notevoli quantità di gas a effetto serra che sono rilasciate nella nostra atmosfera. Le cause sono da ricercare nell’aumento esponenziale delle attività che consumano energia. La combustione di fossili per l’approvvigionamento di energia, il riscaldamento e i trasporti sono i fattori che più di altri incidono negativamente sul problema dell’ambiente. Obiettivo dell’Unione Europea è quello di raggiungere la ‘neutralità climatica’ entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030.

Italgas crede in questa possibile evoluzione ed è impegnata sulla strada per la transizione energetica che prevede il passaggio dalla produzione di energia basata su fonti fossili alla produzione di quella prodotta da fonti rinnovabili a zero o basse emissioni di carbonio.

Grazie alla digitalizzazione e alla capillarità della sua rete distributiva, Italgas è pronta per questo passo importante con la distribuzione di green gas come il biometano, già disponibile, e l’idrogeno verde, che si stima possa diventare sostenibilmente economicamente dal 2030.