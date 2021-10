Il metodo più immediato per entrare in contatto con E-distribuzione o per segnalare un guasto sulla fornitura dell’azienda o, ancora, per ricevere informazioni riguardo alle prestazioni dei servizi offerti è quello di contattare il numero verde della società.

Chiamando il numero gratuito 803.500, infatti, potrai usufruire immediatamente dei suoi servizi automatici al fine di ricevere un'adeguata assistenza oppure per avere una risposta ai tuoi quesiti sul Distributore. È possibile valutare diverse offerte, avere novità sulle forniture di gas e luce e ottenere informazioni su come abbattere i costi, visitando il canale abbassa bollette.

Le informazioni sul numero verde di E-distribuzione

Il numero verde di E-distribuzione è 803.500 ed è gratuito. Gli utenti possono ricevere assistenza sui servizi automatici chiamando il riferimento telefonico sia da rete fissa sia da un dispositivo mobile.

Il contatto telefonico, inoltre, è sempre attivo, 24 ore su 24, anche nei giorni festivi ed è utilizzabile anche da coloro che desiderano aprire delle nuove pratiche oppure per conoscere i dati inerenti alle pratiche di competenza del Distributore già aperte.

In quali casi chiamare il numero verde 803.500

Il numero verde di E-distribuzione è sempre attivo e può essere usato per risolvere le problematiche relative al distributore oppure per mettersi in contatto con un operatore telefonico.

Il contatto, in particolare, è utile per conoscere il piano di sostituzione del contatore Open Meter, per problemi legati all’interruzione di corrente, indicare un pericolo, una fornitura difettosa o semplicemente per ricevere aggiornamenti riguardo all'evoluzione delle pratiche in corso della clientela. In tutti questi casi, dunque, è possibile avere accesso alle prestazioni di E-distribuzione usufruendo dei servizi automatici attivi h24, sette giorni su sette.

Per altre esigenze, invece, si dovrà parlare direttamente con un operatore telefonico, il quale presta la sua assistenza alla clientela dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. L'operatore potrà anche permettere al cliente di scegliere tra le diverse offerte della compagnia, servizio utile visto il recente rincaro sulle bollette.

Le opzioni relative agli argomenti su cui ricevere assistenza

Digitando dal proprio telefono fisso, oppure dal cellulare, il numero 803.500 si accede ai servizi automatici di E-distribuzione. Il cliente, a questo punto, ha la possibilità di scegliere alcune opzioni digitando i tasti del telefono o del cellulare in base all'argomento su cui si vuole ricevere aiuto. Il numero 0 deve essere scelto dagli utenti che intendono comunicare un'emergenza (ad esempio in casi di maltempo o terremoti). Per segnalare un guasto, invece, bisognerà cliccare sul tasto 1 mentre l'opzione 2 serve per la gestione di pratiche e servizi. Cliccando sul 3 si riceverà supporto nel piano di sostituzione contatore Open Meter. Con l'opzione 4 è possibile avere assistenza sull'Epin, mediante il tasto 5 si potrà segnalare un qualsiasi pericolo.

Ognuna delle sezioni dei servizi automatici del Distributore fornisce al cliente la possibilità di accedere ad altre opzioni inerenti ai settori per i quali si desidera avere aiuto o un supporto specifico.

E- distribuzione: gli altri riferimenti telefonici

I clienti che intendono mettersi in contatto con l'assistenza di E-distribuzione dall'estero, invece, devono chiamare il numero 02.91155155. Talvolta gli operatori del distributore potrebbero avere la necessità di mettersi in contatto con la clientela per la gestione degli appuntamenti e delle pratiche in corso oppure per aprire una segnalazione. In tal caso il cliente potrebbe ricevere chiamate che partono dai numeri 02.91158 oppure 06.89839, tuttavia tali telefonate non hanno alcun fine commerciale.