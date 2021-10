Massima Energia è il nuovo player digitale che opera nel settore della luce e del gas. Nata con la mission di rivoluzionare il mondo dell'energia, si basa sull'utilizzo di tecnologie avanzate, artificial intelligence e machine learning, in maniera tale da offrire al suo bacino di clienti un servizio unico. Per andare incontro a tutte le esigenze del consumatore finale, mette a disposizione diversi canali di comunicazione con cui è possibile non solo richiedere assistenza, ma anche conoscere e attivare le offerte 'abbassa bollette' della società.

Come contattare il servizio clienti di Massima Energia

Massima Energia mette a disposizione il suo servizio clienti al numero 02.929.540.47 (il numero non è gratuito è il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario). Mentre per effettuare il cambio di gestore basta contattare il numero 02.8390.8390. Un operatore telefonico chiederà all'utente tutte le informazioni necessarie e in pochi minuti chiuderà il contratto. Il nuovo cliente non dovrà nemmeno comunicare al vecchio fornitore la disdetta, penserà a tutto Massima Energia, e nell'arco temporale in cui il passaggio diventerà effettivo (che può richiedere un tempo che varia dai 33 ai 62 giorni) non rischia di rimanere senza luce o gas perché continuerà a ricevere la fornitura anche durante il cambio di gestore.

Qualsiasi tipo di comunicazione può essere inviata anche tramite email all'indirizzo servizi@massimaenergia.it e via posta certificata a massimaenergia@legalmail.it.

Massima Energia e le offerte a prezzi all'ingrosso

Massima Energia opera nel Mercato Libero, in cui il consumatore può decidere da quale venditore acquistare la fornitura di energia, scegliendo il contratto più adatto alle proprie esigenze e basandosi ovviamente sulle offerte che ritiene più convenienti.

Nel Mercato Libero il prezzo dell'energia elettrica e del gas viene deciso liberamente dai fornitori: una strategia che rende il mercato più competitivo, abbassando di conseguenza i costi per il consumatore finale.

Massima Energia, al proprio bacino di clienti, garantisce delle ottime offerte grazie alla vendita di energia elettrica green e gas a prezzi all'ingrosso. Con "Start Luce Green" e "Start Gas" il cliente acquista l'energia al prezzo in cui la compra la società stessa, variabile nei mesi e pari al Pun (Prezzo unico nazionale dell'energia) maggiorato dal spread di compravendita. Per entrambe le offerte il cliente può usufruire della comodità dell'addebito diretto SEPA e della bolletta mensile in formato digitale, chiara e semplice da leggere, che viene calcolata in base a:

la spesa per la materia energia;

la spesa per il trasporto e la gestione del contatore;

la spesa per gli oneri di sistema;

le imposte come l'Iva, le accise e il canone Rai.

Segnalare un disservizio a Massima Energia

Massima Energia ha sempre un occhio di riguardo verso il consumatore finale tenendo conto anche delle segnalazioni, un modo per apportare migliorie sia all'attività che al livello di soddisfazione del cliente stesso. I disservizi e gli inconvenienti che riguardano la fornitura possono essere segnalati tramite il modulo segnalazioni/reclami presente sul sito di Massima Energia (nella sezione "Reclami"), compilato in tutti i suoi campi e spedito in una delle seguenti modalità: