Il numero verde servizio elettrico nazionale è uno strumento messo a disposizione da Enel per i clienti di maggior tutela. Il servizio elettrico nazionale è una società di Enel Energia (in passato si chiamava Enel servizio elettrico) che verrà soppresso a partire da gennaio 2023 quando si passerà definitivamente al mercato libero abbandonando quello di maggior tutela definitivamente: opera infatti sul mercato attraverso tariffe luce e gas fornite da Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. Proprio Arera ha stabilito che per le società di energia che forniscono luce e gas nel mercato di maggior tutela deve essere obbligatorio scindere l'azienda da quella che opera nel mercato libero per evitare fraintendimenti da parte dei clienti sul costo e sulle tariffe nel caso volesse scegliere di abbassare le bollette cambiando operatore o mercato.

Servizio elettrico nazionale: come contattare con il numero verde l'assistenza clienti per dubbi, informazioni commerciali e riguardo ai propri consumi

Per sciogliere dubbi, avere informazioni commerciali o in merito alle proprie forniture il cliente può contattare il numero verde servizio elettrico nazionale digitando 800 900 800 da rete fissa. A questo numero risponde l'assistenza clienti che provvederà a svolgere diverse richieste come la stipula o la disdetta di un contratto, modificare la potenza del proprio contatore, comunicare la lettura contatore, avere info dettagliate sui consumi, modificare le domiciliazioni bancarie o porgere reclami in merito. L'assistenza clienti risponde dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle 22:00, escluse le festività.

Per le persone non udenti l'assistenza clienti è raggiungibile attraverso l'applicazione Pedius, scaricabile dagli App Store.

Da rete cellulare cambia il numero da digitare

Da rete cellulare il numero da chiamare per l'assistenza è il 199 50 50 55, con il costo per la telefonata applicata dal proprio operatore telefonico. Se ci si trova all'estero il numero per contattare l'assistenza clienti è +39 02 30172011, attivo dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 22:00, festività escluse.

In caso di chiusura dell'assistenza verrà data ampia comunicazione sui canali informativi della compagnia.

Si può chiamare il numero verde anche da Campione d'Italia

Per i clienti residenti a Campione d'Italia il numero verde servizio elettrico nazionale da contattare è 0 800 557 734, attivo dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 22:00, festività escluse. Dalla pagine dei contatti del sito aziendale è bene appuntarsi altri numeri telefonici molto importanti, quello per segnalare eventuali guasti o malfunzionamenti di ogni genere 803 500, gratuito per chi chiama dall'Italia che diventa 0 800 836 741 per chi chiama per segnalare un guasto da Campione d'Italia.

Per i clienti è prevista un'ampia sezione personale sul sito aziendale. Fatto il log-in con i propri dati è possibile mettersi in contatto via messaggio con l'assistenza, inviare documenti e ricevute di pagamento, scaricare modulistica importante per l'utenza. La compagnia prevede numerosi vantaggi per chi opera totalmente in autonomia e online attraverso il sito internet o le App dedicate, come per esempio attivare il servizio Bollett@online rinunciando al cartaceo: si otterranno sconti o altre offerte, ma non una modifica dei prezzi delle forniture in quanto queste sono stabilite direttamente da Arera.