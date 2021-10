Amaie Energia è una società che si occupa della vendita e distribuzione di energia elettrica nell'ambito dei mercati di Maggior Tutela e di Salvaguardia, della distribuzione idrica e dell'igiene urbana, con un particolare riguardo alla raccolta differenziata. La società è partecipata al 100% dal Comune di Sanremo e per anomalie, disservizi o ulteriori informazioni mette a disposizione dell’utenza diversi contact center raggiungibili tramite numero verde e non solo. È possibile valutare diverse offerte, avere novità sulle forniture di gas e luce e ottenere informazioni su come abbattere i costi, visitando il canale abbassa bollette.

Amaie Energia: il numero verde

Per le utenze di energia elettrica e idriche e per avere informazioni su possibili offerte utili anche in vista dei prossimi aumenti sulle bollette della luce, il contact center di Amaie Energia è disponibile al numero verde 800.331.331. Attraverso questo numero gratuito si può parlare con un operatore e attivare una fornitura. Tale servizio è disponibile anche allo sportello di Amaie Energia, situato a Sanremo in via Armea 96. In caso di richiesta di voltura di luce e acqua, basta recarsi allo sportello della società con tutti i documenti necessari. Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

Per quanto riguarda i disservizi è disponibile un numero verde riguardante i guasti relativi all’illuminazione pubblica.

Per le segnalazioni basta comporre il numero gratuito 800.276.482. L’utente ha la possibilità di lasciare un messaggio in cui deve indicare i suoi dati personali (nome, cognome e numero di telefono), la tipologia del guasto e l’indirizzo a cui è avvenuto.

Per i disservizi di emergenza relativi agli impianti elettrici e all'acquedotto, sono disponibili due numeri telefonici attivi 24 ore su 24, sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

I numeri non sono gratuiti e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario. Per le segnalazioni di emergenze relative agli impianti elettrici il numero da comporre è 0184.538231; mentre per le emergenze dell'acquedotto basta digitare 0184.538231.

Amaie Energia: i contatti per la raccolta differenziata

Non solo forniture di luce, Amaie Energia si occupa anche dell'igiene urbana e i suoi servizi comprendono la pulizia delle strade e la raccolta differenziata, dei rifiuti pericolosi e di quelli ingombranti. Per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata (che avviene porta a porta) la società è raggiungibile, gratuitamente, al numero verde 800.310.042. Il numero è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Durante la telefonata non bisogna compiere alcun percorso di accettazione, l’utente verrà direttamente messo a contatto con il primo operatore disponibile. L’azienda mette a disposizione anche un numero di cellulare (337.1413084), in cui è attiva la consulenza tramite Whatsapp e una casella email all'indirizzo portaaporta@amaie-energia.it.

Per la raccolta differenziata Amaie Energia si avvale anche di un info point presente presso il Palafiori di Sanremo (in corso Garibaldi) attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e il sabato dalle 9 alle 13. Mentre per i rifiuti ritenuti pericolosi o ingombranti, gli utenti possono utilizzare due ecocentri: Valle Armea (in via Quinto Mansuino) e Coldirodi (in via Monte Ortigara).

Amaie Energia e la gestione del Mercato dei fiori

Amaie Energia attualmente, nella città di Sanremo, si occupa anche della gestione del Mercato dei fiori, il più importante centro di commercializzazione floricolo non solo del Mediterraneo, ma di tutta l’Europa meridionale. Quotidianamente offre alla sua clientela una gamma di fiori tipici dell’area mediterranea. Uno spazio di 120.000 metri quadri, aperto tutti i giorni lavorativi e la domenica in caso di festività.