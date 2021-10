Eni gas e luce, azienda operante nella vendita e commercializzazione di gas ed energia elettrica, mette a disposizione dell'utenza diversi canali di comunicazione per ricevere l'assistenza relativa alla propria fornitura o alle offerte abbassa bollette proposte dalla società di luce e gas. La soluzione più semplice per entrare in contatto con Eni gas e luce è il numero verde (che si differenzia per i clienti residenziali e le grandi aziende), ma la compagnia è raggiungibile anche tramite internet o utilizzando la chat disponibile sul sito ufficiale.

Come contattare il numero verde di Eni gas e luce

Il principale canale di comunicazione di Eni gas e luce, a disposizione del cliente, è il numero verde. I clienti domestici, gli artigiani, le piccole aziende, i professionisti e gli esercizi commerciali che necessitano di informazioni relative al gas, alla luce e alle soluzioni energetiche e assicurative offerte dall'azienda possono usufruire da telefono fisso del numero gratuito 800.900.700. Il numero non è disponibile per chi chiama dai cellulari, in questo caso il numero da comporre è 02.444141 (il costo è in base al piano tariffario del proprio operatore telefonico). Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

Mentre per la risoluzione di necessità relative a condomini, multi forniture, pubblica amministrazione, medie e grandi aziende, autotrazione e gas ed energia elettrica, il numero verde disponibile da rete fissa è 800.900.400.

Da cellulare il contact center è disponibile al numero 02.444130 (costo della telefonata in base al proprio piano tariffario). Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

Il servizio clienti di Eni, gas e luce è accessibile anche tramite web

Per l'utenza esiste anche la possibilità di farsi richiamare dal contact center di Eni gas e luce, prenotando una chiamata e attendendo di essere contattati dal primo operatore disponibile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per procedere con la prenotazione basta collegarsi sul sito ufficiale dell'azienda e accedere alla sezione "Contatti". Cliccando nell'icona raffigurante l'operatore di call center (posta in basso a destra dello schermo) l'utente ha la possibilità di lasciare il proprio numero di telefono.

Tramite la sezione "Contatti" si può contattare il servizio clienti anche tramite chat. Cliccando nella medesima icona che raffigura l'operatore di call center, si può entrare in chat con un esperto dell'azienda e richiedere informazioni riguardanti l'autolettura, i pagamenti, la bolletta, le offerte luce e gas, il contratto, il contatore, l'attivazione della fornitura e l'assistenza relativa all'account "My Eni". La chat è disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 20.

Eni gas e luce in prima linea contro le truffe telefoniche

La compagnia ha avviato anche la sua battaglia contro le truffe telefoniche e le offerte proposte da finti operatori. Sul sito ufficiale dell'azienda, nella sezione "Truffe", è disponibile il servizio "Verifica chi ti ha chiamato". Inserendo nell'apposito spazio il numero di telefono relativo alla chiamata ricevuta, l'utente ha la possibilità di sapere se la telefonata è stata fatta realmente da un operatore della società energetica.

Se il numero verificato risulta sospetto, si può fare una segnalazione al numero verde 800.689.829 o tramite chat indicando il numero di telefono della chiamata ricevuta, la data e l'ora della telefonata e il codice identificativo (questa opzione vale solo per i clienti).

L'azienda invita a fare attenzione anche alle truffe digitali, esortando gli utenti a non rispondere ai messaggi o alle email con i propri dati personali.