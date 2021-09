Il numero verde Enel è a completa disposizione, in modo gratuito e immediato, per i clienti del comparto Enel Energia che necessitano di avere un contatto telefonico con l'assistenza in merito alla propria fornitura di energia elettrica o gas metano. Nel momento in cui un cliente dovesse riscontrare un malfunzionamento, un'anomalia, problemi di varia natura nella propria zona o semplicemente richiede qualche delucidazione di natura contrattuale e amministrativa per un cambio fornitore è possibile fare riferimento a un unico numero telefonico. Si tratta di un'operazione facile, come abbiamo visto in diversi approfondimenti del canale Abbassa bollette.

Al numero verde 800 900 860 è possibile sottoporre, via telefono a un operatore collegato, quesiti e problematiche, avere informazioni o delucidazioni sulle varie questioni, anche per quanto riguarda - ad esempio - il cosiddetto bonus bollette.

costi informazioni e gli orari di ufficio del numero verde Enel

Il gruppo Enel è un colosso nella fornitura di energia elettrica e gas, servendo milioni di italiani sparsi sul territorio nazionale. Grazie a un'imponente rete di assistenza è in grado di risolvere ogni problema di sorta grazie a interventi tempestivi in loco con i propri tecnici ma anche di fornire assistenza da remoto per i clienti che contattano il gruppo attraverso il numero verde Enel 800 900 860.

Il servizio di assistenza clienti Enel è attivo con i propri operatori sette giorni su sette, dalle ore 7:00 alle 22:00. Il servizio potrebbe subire delle restrizioni o essere temporaneamente sospeso durante le festività su tutto il territorio nazionale, in questo caso con ampio anticipo Enel procederà con una tempestiva comunicazione attraverso i canali ufficiali dell'azienda.

Il numero verde è completamente gratuito e a disposizione della clientela da qualsiasi dispositivo, sia da rete fissa che da cellulare senza sostenere alcun costo extra o nascosto, molti numeri di assistenza non sono raggiungibili da telefono cellulare, con il numero verde non si dovranno cercare altre soluzioni per contattare gli operatori.

Per contattare Enel energia dall'estero cambia il numero verde

Per i clienti che invece hanno urgenza di contattare il numero verde Enel ma si trovano all'estero le cose cambiano, infatti non dovranno più digitare il numero verde 800 900 860 ma dovranno comporre dopo il prefisso internazionale italiano (+39) il numero 02 301720. Se il cliente Enel chiama dall'estero la telefonata non sarà più gratuita ma avrà un costo diverso in base al proprio piano tariffario. Il numero 800 900 860 non è da confondere con il numero telefonico da comporre per comunicare all'azienda l'autolettura del proprio contatore: in questo caso va digitato il numero 800 900 837, dall'estero invece va chiamato il +39 0664511012, a pagamento secondo le tariffe del proprio operatore.

I servizi e le funzioni che si possono raggiungere attraverso il numero verde Enel 800 900 860

Il servizio completamente gratuito del numero verde permette di accedere attraverso la tastiera a varie funzioni, anche per i non clienti Enel energia:

il tasto numero 1 per la lingua italiana

il tasto numero 5 per la lingua inglese

Se si è scelto di parlare in lingua italiana si arriverà in un altro menu: