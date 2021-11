Il 1° gennaio 2023, per le utenze domestiche, terminerà il mercato di maggior tutela, ovvero l'opzione energetica che garantisce all'utente l'erogazione di luce e gas in base alle condizioni economiche e contrattuali stabilite da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente). A partire da tale data per le famiglie avverrà il passaggio obbligatorio al mercato libero, ma l'Autorità mette a disposizione dei consumatori alcuni strumenti utili per il percorso di superamento della tutela di prezzo e per migliorare la partecipazione nel mercato libero.

Che cos'è il mercato di maggior tutela

Il mercato di maggior tutela comprende i servizi di fornitura di luce e gas naturale con condizioni contrattuali ed economiche stabilite da Arera e destinati a clienti finali, di piccole e medie dimensioni, che non hanno ancora scelto un venditore del mercato libero.

Il passaggio al mercato libero sta avvenendo in maniera progressiva e le date da cui i servizi di tutela non sono più disponibili sono già state programmate. La tutela è terminata il 1° gennaio 2021 per le piccole imprese e le microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW. Per le utenze domestiche la data stabilita è il 1° gennaio 2023 e gli utenti hanno la possibilità, entro questo data, di scegliere il venditore e il contratto del Mercato Libero più adatto alle proprie esigenze.

Il servizio a tutele graduali per le imprese

Per quanto riguarda le piccole imprese e le microimprese obbligate, chi (a partire dal 1° gennaio 2021) non ha ancora effettuato il passaggio al mercato libero è stato assegnato al servizio a tutele graduali, ovvero l'attività predisposta da Arera per accompagnare le piccole imprese e le microimprese nel passaggio al mercato libero.

Questo servizio garantisce una continuità della fornitura e il cliente non subisce un'interruzione nell'erogazione dell'energia durante la ricerca del nuovo fornitore.

Per il passaggio dal mercato di maggior tutela a quello libero l'utente può scegliere in qualsiasi momento l'offerta più adatta alle proprie esigenze e stipulare un contratto con il nuovo fornitore. La richiesta di recesso del vecchio contratto viene inviata al gestore precedente dal nuovo venditore: tale processo, insieme alla scelta del nuovo fornitore, non prevede costi aggiuntivi e avviene senza l'interruzione della fornitura.

Le offerte Placet: uno strumento per accompagnare il passaggio dal Mercato Tutelato a quello Libero

Arera secondo quanto previsto dalla legge 124/2017, per rendere più semplice e comprensibile il passaggio dal mercato di maggior tutela a quello libero, obbliga tutti i venditori a inserire nel proprio pacchetto di offerte le placet, ovvero le offerte a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela.

In queste offerte il prezzo viene deciso liberamente dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi, ma la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali sono stabilite da Arera, in questo modo le offerte tra i vari fornitori sono facilmente confrontabili tra loro.

Le condizioni definite da Arera sono inderogabili, a differenza delle altre offerte commerciali proposte dal mercato libero in cui vengono proposte dal venditore e sono in parte modificabili.