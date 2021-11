Engas è una società, con sede a via Postiglione n° 46 Moncalieri (Torino), che opera nel mercato libero dell'energia. L'azienda offre alla clientela la possibilità di scegliere offerte di gas e luce su misura per le proprie esigenze e per la propria attività. I suoi servizi, infatti, sono rivolti a nuclei familiari e imprese su tutto il territorio nazionale.

I rifornimenti energetici di Engas sono totalmente indipendenti, sia sui mercati nazionali sia per quanto riguarda quelli internazionali, pertanto - si legge sul sito - la società può offrire ai suoi clienti condizioni di fornitura vantaggiosa e personalizzata che aprono concrete opportunità di risparmio sulle imprese.

Engas: recapiti e valori della società

Per ricevere assistenza gratuita dal servizio clienti dell'azienda è necessario contattare telefonicamente il recapito (+39) 011 949 48 46 da rete fissa o mobile. Gli operatori di Engas, infatti, sono costantemente a disposizione della clientela per fornire informazioni riguardo alle offerte commerciali esclusive bollette di luce e gas , per ospitare segnalazioni e reclami oppure per risolvere eventuali problematiche degli interlocutori. Coloro che, invece, preferiscono contattare Engas tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale poter scrivere a info@engas.it.

L'azienda - si legge nelle note del sito - ha fondato la sua "mission" su valori come la territorialità per essere vicini ai clienti, anche geograficamente.

In questo modo i suoi consulenti rapidi riescono a offrire un'assistenza, efficiente, personale. Anche la trasparenza è importante per costruire un solido rapporto con i suoi servizi: Engas si impegna a fornire gas metano ed energia alle migliori condizioni e con un livello elevato di assistenza. Infine la professionalità che serve a individuare le fonti energetiche più vantaggiose e proporle alla clientela.

Tali valori e obiettivi, spiega l’azienda, sono realizzabili grazie a personale competente, servizi specifici e proposte commerciali personalizzate. Engas vuole voler gestire i propri utenti in un mondo complesso, come quello dell'energia, per semplificare la gestione della fornitura. Risparmio, assistenza, semplicità: queste tre parole sintetizzano l'impegno della società.

I servizi sul sito ufficiale

Sulla piattaforma ufficiale della società, a cui si può accedere anche tramite App, e con l'assistenza dei consulenti, Engas offre gratuitamente alcuni servizi.

È possibile effettuare in modalità telematica il confronto e l’ analisi dei costi e dell'evoluzione delle materie prime energetiche; l’installazione di misuratori di rete per tenere sotto controllo i consumi; la diagnostica e operazioni volte al miglioramento dell'efficienza energetica; le analisi della resa degli impianti di autoproduzione di energia e il monitoraggio della fiscalità applicata e fatturazione trasparente. Tutte queste operazioni sono utili per controllare i consumi, anche in vista degli annunciati rincari.

Le offerte e le soluzioni di Engas

Si legge sul sito di Engas che i valori della società si basano sull’assunto che il modo migliore per risparmiare sulla fornitura di energia è non sprecarla, pertanto la società propone soluzioni di risparmio energetico innovativo. I consulenti pongono particolare attenzione alle abitudini energetiche dei suoi fruitori e propongono loro azioni di risparmio e piena efficienza energetica. Interpretando le reali esigenze degli utenti, vengono realizzate offerte che mirano ad anticipare ogni loro richiesta.

