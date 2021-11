Roma Gas & Power è un gruppo privato che opera nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale. Presente su tutto il territorio nazionale l’azienda sostiene di porre un occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente, per questo motivo ha esteso la propria offerta anche verso il settore dell'efficienza energetica. Per avere un contatto diretto con il cliente ha attivato diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni riguardanti le offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Roma Gas & Power attraverso il numero verde

Roma Gas & Power offre il suo servizio clienti all'800.77.57.63. Il numero verde è accessibile solamente da rete fissa, per le chiamate da cellulari bisogna comporre 342.13.23.681 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario). L'assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Si possono inviare richieste anche tramite l'indirizzo email info@romagas.it o il form presente nell'area "contatti" del sito aziendale.

Il cliente può gestire la fornitura anche attraverso l'area clienti presente sul sito e l'app ufficiale scaricabile dai principali digital store.

Per accedervi basta utilizzare le proprie credenziali. Attraverso il portale l'utente può monitorare l'andamento dei consumi, controllare l'archivio delle bollette e comunicare l'autolettura.

L'impegno di Roma Gas & Power nel settore dell'efficientamento energetico

Roma Gas & Power si occupa della commercializzazione dell'energia elettrica e del gas naturale e negli ultimi anni ha sviluppato la propria offerta verso il settore dell'efficientamento energetico e investendo in alcuni progetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come spiega il gruppo, tra questi, ci sono: la costituzione della ESCo (Energy service company) Salva Energia e la creazione di Enershare, un advisory hub per il settore dell'efficienza energetica. Tra i servizi e i prodotti offerti c'è l'installazione di caldaie ad alto rendimento energetico, l'illuminazione di tipo led, gli impianti fotovoltaici e gli interventi di ristrutturazione architettonica ai fini dell'efficienza energetica.

Roma Gas & Power tutela l'ambiente anche attraverso l'esercizio del mix energetico, ovvero gas naturale ed energie rinnovabili, che rappresentano le fonti energetiche a più basso impatto ambientale. Il gas naturale infatti, rispetto agli altri combustibile fossili, produce minori emissioni di CO2 in atmosfera, mentre le energie rinnovabili producono a impatto zero.

Le offerte della società

Le offerte dell'azienda sono rivolte a utenti domestici e aziendali. Per quanto riguarda le proposte sull'energia elettrica possono essere a prezzo fisso, con il corrispettivo energia bloccato per un periodo di tempo prefissato, o variabile, con il corrispettivo indicizzato al Pun (Prezzo unico nazionale).

Per le forniture di gas l'azienda garantisce un prezzo bloccato per 12 mesi. Il contratto è a tempo indeterminato e il cliente può inviare disdetta in qualsiasi momento. In caso di cambio di gestore si garantisce continuità nell'erogazione e il recesso verrà effettuato dagli operatori.

La società dispone anche delle offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) che, anche in questo caso, possono essere a tariffa fissa o variabile. A differenza delle altre offerte le Placet prevedono condizioni generali di forniture uniche (predisposte da Arera), strutture di prezzo differenziate in base al cliente e livelli di prezzo liberamente determinati dalle parti.