Il Gruppo Engie è una società presente sul mercato dell'energia dal 2006 con la fornitura e distribuzione del gas metano, grazie anche alla liberalizzazione del mercato ha poi aggiunto anche il settore dell'energia elettrica alla propria offerta. I dati riportati sul sito aziendale sono di tutto rispetto: 300 comuni serviti, circa 10.000 edifici, 3.500 scuole e oltre 20 Università in tutta Italia. Engie non è solo fornitore di luce e gas ma ha ampliato la propria offerta anche con l'installazione di pannelli fotovoltaici, condizionatori e caldaie a basso impatto, occupandosi anche della manutenzione.

Numero Verde Engie: come contattare l'assistenza clienti telefonicamente

Il Gruppo Engie mette a disposizione diversi metodi di contatto per raggiungere l'assistenza. Per i non clienti che desiderano conoscere le offerte luce e gas di Engie (ma anche ricevere informazioni in merito a fotovoltaico ed eventuali manutenzioni o interventi) è possibile chiamare il numero verde 800 901 199 dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle 22:00, dal sito internet si può anche attivare l'opzione "Richiamami" ed essere contattati con un appuntamento concordato. Per i clienti con un contratto già attivato invece il numero da chiamare per risolvere dubbi o ricevere assistenza è 800 422 422 sempre dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 22:00.

Sia per chi ha già una utenza attivata che per gli interessati l'azienda invita anche a mandare un messaggio sui social e si verrà ricontattati. Per i clienti business o per i condomini invece il numero da chiamare per l'assistenza è 800 911 167. Attivo sette giorni su sette e 24 ore al giorno è il pronto intervento guasti, in caso di malfunzionamenti della caldaia bisogna chiamare il numero 800 904 658.

Le grandi aziende e piccole medie imprese hanno la possibilità, se interessati ai servizi di Engie, di lasciare un messaggio nell'apposito form e verranno ricontattati da un consulente Engie, come anche per la Pubblica Amministrazione.

Assistenza online di Engie: area clienti e chatbox

Per i clienti che desiderano ricevere assistenza online e non tramite il numero verde è possibile avviare una chat con un consulente o scrivere un messaggio attraverso l'area clienti, una volta fatto il login con le proprie credenziali sul sito aziendale. Attraverso l'area clienti è possibile anche comunicare l'autolettura del contatore, visionare le proprie bollette e i pagamenti effettuati e tenere traccia dell'andamento dei propri consumi. Per una più ampia panoramica delle compagnie energetiche attive sul mercato con le loro offerte si consiglia di visitare la pagina Abbassa bollette.

Engie e la sfida della sostenibilità con la produzione di energia a impatto zero

La compagnia spiega di essersi contraddistinta sul mercato come la prima organizzazione che produce e fornisce energia a basso impatto ambientale, ovvero carbon neutral con soluzioni studiate per rispettare l'ambiente e ridurre soprattutto il consumo, anche grazie a interventi di efficientamento. Un grande impegno nella storia del gruppo è stato dato alla decarbonizzazione della produzione di energia, dandosi come obiettivo il risparmio di 45Mt di emissioni di CO2 entro il 2030 e azzerandole del tutto entro il 2045. Per raggiungere questi obiettivi, una grande importanza è stata data agli investimenti nello sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione, grazie al lavoro di 900 tra ricercatori e tecnici e otto centri di ricerca sparsi in tutto il mondo.

La presenza di Engie è capillare sul nostro territorio ma si trova anche all'estero con oltre 170.000 collaboratori sparsi per il mondo. In particolare, sempre da quanto è possibile leggere sul sito aziendale ufficiale, Engie è: il primo fornitore di servizi di efficienza energetica nel mondo; il primo operatore indipendente di elettricità nel mondo; il primo operatore per infrastrutture di gas naturale in Europa.