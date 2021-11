Entraco è una società che opera nel mercato libero dell'energia con sede in via Paolo Uccello n° 13 a Milano. L'azienda milanese si occupa di vendita e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sul territorio italiano, sia a clienti domestici sia a imprese. Una delle priorità di Entraco - spiega il sito ufficiale dell’azienda - è il rapporto dei suoi operatori con la clientela: per fornire un costante supporto e un'adeguata assistenza agli utenti, infatti, si avvale di una rete di consulenti senior di alto profilo professionale. Quest'ultimi propongono ai clienti offerte personalizzate per risparmiare sulle bollette di luce e gas tramite il numero verde gratuito raggiungibile da qualsiasi recapito telefonico.

Grazie alle collaborazioni con importanti produttori presenti sul mercato italiano ed europeo, spiega Entraco, i vantaggi per i clienti sono diversi soprattutto perché è possibile contenere i prezzi attraverso soluzioni flessibili e personalizzate a seconda delle diverse condizioni di mercato ed esigenze del cliente stesso.

Entraco: Numero verde e recapiti per entrare in contatto con gli operatori

Entraco, si legge sul sito, si propone nella commercializzazione di energia come un operatore completamente indipendente che punta a raggiungere il massimo grado di soddisfazione della clientela. L'azienda desidera coniugare al benessere del cliente anche il pieno rispetto dell'ambiente e del territorio: per tale motivo propone energia proveniente da fonti rinnovabili.

I consulenti della società sono sempre pronti a fornire supporto, risolvere problematiche o ascoltare eventuali reclami oppure per presentare tutte le offerte che riguardano i consumi di luce e gas. Per mettersi in contatto con il servizio clienti dell'azienda, infatti, è disponibile il numero verde 800 82 12 65. Quest'ultimo è raggiungibile dalla rete fissa oppure da un dispositivo cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13: 00 e dalle ore 14:00 alle 18:00.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La 'mission' e i vantaggi dell'azienda milanese

Uno degli obiettivi di Entraco - spiega l’azienda - è quello di fornire un servizio di alta qualità, realizzando un lavoro di squadra attento e costante interno all'azienda che punta ad ottimizzarne le prestazioni.

Un servizio eccellente, inoltre, secondo la società, si può fornire già al primo contatto con il cliente, con il quale è importante entrare in piena sintonia. Per realizzare un rapporto costruttivo con i propri utenti, o potenziali tali, secondo Entraco può risultare utile ascoltarne tutte le esigenze, cercare di comprendere a 360 gradi ciò che il cliente si aspetta e ciò di cui ha bisogno. Tra i vantaggi proposti dall'azienda vi sono: un prezzo stabile nel tempo e un costo equilibrato, misurato sull'andamento del prezzo unico nazionale dell'energia.

Per essere costantemente aggiornati sulle offerte e promozioni inerenti all'energia e al gas, è possibile visitare il canale Abbassa bollette.

La società milanese propone un modello di sviluppo sostenibile

L’azienda spiega che la sensibilità della società nei confronti del problema dell’inquinamento si manifesta con l'utilizzo di energia certificata ricavata da fonti rinnovabili di energia. Per questo Entraco punta a un modello di sviluppo sostenibile che possa risultare conveniente per la clientela e, allo stesso tempo, anche per l'ambiente.

Uno degli obiettivi principali dell'azienda è proprio quello di garantire un risparmio energetico significativo alla clientela, che si riflette concretamente in un impatto ambientale più sostenibile.