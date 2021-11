Erreci Energia è una società che opera nel settore dell'impiantistica con la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici. È impiegata anche nella commercializzazione di forniture di luce e gas e per avere un contatto diretto con la clientela mette a disposizione diversi canali di comunicazione, telefonici e telematici, per proporre anche le sue offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Erreci Energia

Erreci Energia mette a disposizione il servizio clienti al numero 0331.354.554 (la telefonata non è gratuita e il costo della telefonata varia in base al proprio piano tariffario).

Le richieste possono essere inviate anche attraverso l'indirizzo email info@erreci.info o compilando il form presente nell'area "contatti" del sito aziendale.

Nel portale si può usufruire anche di un'area di modulistica utile per gestire le forniture. I moduli riguardano le modifiche contrattuali, le riduzioni accise e l'Iva, informazioni generali e le assicurazioni clienti finali gas. Il modulo prescelto va compilato in tutti i suoi campi e inviato all'indirizzo energia@erreci.info.

La storia di Erreci Energia

Erreci Energia nasce nel settore dell'impiantistica energetica, con l'obiettivo di creare una realtà industriale per realizzare soluzioni innovative per l'efficienza energetica. Dal 2007 è impiegata nel campo del fotovoltaico industriale, offrendo ai clienti un pacchetto completo che parte dalla progettazione e realizzazione degli impianti, fino alle pratiche di manutenzione e assistenza.

Al momento ha realizzato 500 impianti fotovoltaici in tutta Italia.

Dal 2013 è diventata fornitore nazionale di energia elettrica e gas naturale con l'impiego di energia green, prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili come l'energia solare, idroelettrica ed eolica e certificata dal Gse (Gestore dei servizi energetici) tramite il sistema delle Garanzie di origine (Go).

Infatti il cliente che sceglie di consumare energia pulita, e quindi di acquistare i titoli energetici (Go), non solo opta per una fornitura eco sostenibile, ma contribuisce a incentivare la filiera della produzione energetica sostenibile, finanziando l'utilizzo e la costruzione di impianti a fonti rinnovabili.

Le offerte di Erreci Energia

Erreci Energia offre forniture energetiche sia per le utenze domestiche, che per quelle aziendali. Le tariffe sono allineate alle migliori condizioni di mercato con prezzo bloccato o indicizzato. Per scoprire l'offerta più adatta alle proprie esigenze l'utente può mandare una foto della bolletta tramite WhatsApp al numero 331.71.87.058 oppure consultare un operatore al numero 0331.354.554.

Grazie al fotovoltaico il cliente può anche decidere di installare nella propria abitazione un impianto che viene progettato e realizzato completamente dagli esperti di Erreci Energia. Un buon investimento che prevede anche una detrazione fiscale del 50%.

I pannelli fotovoltaici catturano l'energia solare e la trasformano in energia elettrica. L'energia che viene generata dai pannelli, infatti, passa attraverso un inverter che la trasforma in corrente alternata compatibile con l'impianto casalingo (per un maggiore rendimento i pannelli devono essere esposti al meglio ai raggi solari).

L'energia non consumata può essere conservata in un sistema di accumulo e per sapere la quantità di energia prodotta si può consultare un sistema di monitoraggio, che permette anche di conoscere l'energia che viene consumata.