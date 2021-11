Gelsia è una multiutility specializzata nella vendita di energia elettrica e gas metano sul mercato libero dell’energia. Il gruppo nasce nel 2008, posizionandosi tra le più importanti multiutility della regione Lombardia e tra i primi 30 operatori a livello nazionale. L’azienda si rivolge a utenze domestiche, liberi professionisti, piccole e medie imprese e clienti business.

Nella descrizione dei servizi proposti, si legge che Gelsia affianca all’offerta per la fornitura di gas e luce una costante attività di analisi dei fabbisogni dei clienti per soddisfare al meglio qualsiasi esigenza energetica, operando inoltre nella realizzazione di impianti fotovoltaici, impianti di cogenerazione e reti di teleriscaldamento.

Assistenza clienti e contatti dell’azienda

Gelsia indica come “mission” aziendale quella di voler offrire un servizio completo ed efficiente ai suoi clienti nel rispetto dell’ambiente. A questo scopo, Gelsia mette a disposizione dei suoi clienti diversi contatti da poter utilizzare in caso di necessità o per avere delucidazioni sulle offerte e sui servizi.

Per richiedere informazioni è possibile contattare il numero verde 800 478 538. Il servizio è attivo dalle 8:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì, ed il sabato dalle 9:00 alle 14:00.

Per inviare l’autolettura del contatore, invece, è possibile utilizzare il numero 800 996 650, attivo tutti i giorni, 24h su 24. Per inviare documentazioni è disponibile il numero di fax: 0362/237136 o, in alternativa, l’indirizzo di posta elettronica del Servizio di Assistenza alla Clientela, customercare@gelsia.it e la PEC a customercare@gelsia.it.

Per informazioni di tipo generico, invece, la mail da utilizzare è info@gelsia.it e la PEC info@pec.gelsia.it.

La sede principale dell’azienda è in Via Palestro, 33 a Seregno (Monza-Brianza). Il recapito telefonico è 0362/2251.

Servizi extra riservati ai clienti Gelsia

Per facilitare ai suoi clienti la gestione delle forniture, l’azienda ha pubblicato sul suo sito un’ampia panoramica informativa. Infatti, nella sezione dedicate alle ‘FAQ’ è possibile trovare tutte le informazioni utili per risolvere le problematiche più ricorrenti. Nella sezione ‘Modulistica’, invece, possono essere scaricati in formato PDF tutti i moduli relativi alle diverse operazioni connesse alla fornitura: dall’attivazione al cambio di fornitore, dal subentro alla verifica del contatore o all’accesso ai bonus sociali.

Il servizio ‘salta la coda’ dei Gelsia Point

Il gruppo dispone anche di quattordici ‘Gelsia Point’ riservati alla clientela domestica e gestiti da operatori che possono affiancare gli utenti nella gestione di tutte le pratiche burocratiche contrattuali. Il servizio è accessibile dal sito in rete e permette di prenotare il proprio accesso presso uno dei Gelsia Point presenti sul territorio, il cui elenco è riportato nella sezione dedicata ‘Salta la coda’. Basterà inserire i propri dati anagrafici insieme al proprio indirizzo e-mail e numero di cellulare per confermare la prenotazione. In seguito, il cliente riceverà per e-mail e SMS il codice di chiamata della prenotazione e gli basterà presentarsi al Gelsia Point all’orario stabilito per essere affiancato da personale dell’azienda in tutte le pratiche contrattuali, senza nessuna attesa.

L’appuntamento potrà essere anche annullato attraverso un link di riferimento contenuto nell’e-mail di conferma della prenotazione.