Lng Service è una società, appartenente al gruppo Socogas, che gestisce la commercializzazione di gas naturale liquido sull'intero territorio nazionale. Il Gnl è ottenuto dalla liquefazione del gas naturale mediante fasi di raffreddamento e condensazione. Tra gli obiettivi principali dell'azienda, come si legge sul sito aziendale, vi è quello di promuovere l’uso del gas naturale liquefatto come carburante in alternativa al diesel e alla benzina, mirando a un risparmio sia economico sia ambientale. La società, infatti, è caratterizzata da un forte impegno per lo sviluppo sostenibile che ha una doppia finalità: rispettare l'ambiente e garantire un concreto risparmio alla sua clientela.

La società fornisce assistenza gratuita alla clientela mediante i suoi consulenti, disponibili a fornire informazioni riguardo le offerte sulle bollette oppure a indirizzare gli utenti che hanno bisogno di un loro intervento.

Lng Service: numero verde e recapiti per contattare l'assistenza clienti

La società del gruppo Socogas, attiva nel settore del mercato libero, gestisce i rapporti diretti con i maggiori produttori nazionali e internazionali. Sulla piattaforma ufficiale della società è riportato che tali operazioni vengono effettuate "garantendo disponibilità di prodotto, qualità e ottimizzazione della supply chain, per un'offerta commerciale sempre competitiva".

Per contattare il servizio clienti è possibile chiamare il numero gratuito, inviare una email oppure utilizzare l'area clienti e l'apposito form.

Il modo più immediato per parlare con il call center della società e richiedere assistenza gratuita è quello di contattare il numero verde. La sede di Socogas si trova in via Giorgio Perlasca, 20/B - 43036 Fidenza (provincia di Parma), e il numero telefonico è 0524 514311. Gli utenti che, invece, vogliono effettuare una segnalazione, fare un reclamo, oppure semplicemente richiedere informazioni tramite il proprio indirizzo di posta elettronica personale, possono scrivere al recapito info@grupposocogas.com.

Per ricevere informazione generiche, inoltre, nell'area "Contatti" del sito ufficiale è attiva un'apposita sezione. Cliccando su "Richiedi informazioni", infatti, sarà possibile inviare una richiesta tramite l'apposito form, dopo averlo compilato con i propri dati anagrafici e indicando l'argomento a cui si è interessati. Inoltre è disponibile anche un'area clienti al fine di richiedere assistenza, richiedere carichi Gpl oppure comunicare l'autolettura dei contatori.

Socogas: numeri di emergenza e utenza domestica

Il gruppo mette a disposizione della clientela anche dei numeri da contattare in caso di emergenza. In particolare il recapito 800 60 80 31 (digitare 3) deve essere raggiunto in caso di emergenza impianti Gpl. Invece il numero 800 34 89 52 viene utilizzato per le emergenze reti canalizzazione metano e Gpl.

Come si legge sul sito ufficiale del gruppo Socogas, i suoi servizi sono rivolti anche alle utenze domestiche per il riscaldamento, la produzione di acqua calda e la cucina: "Con il Gpl, il metano e il pellet, Socogas risponde alle esigenze dell'uso civile e domestico, gestendo l'energia con soluzioni pratiche, sicure e convenienti". L'offerta del gruppo, dunque, può essere sottoscritta nell'uso domestico, professionale, per impianti sportivi coperti, campeggi, ospedali, alberghi, ristoranti, e comunità di ogni genere.

