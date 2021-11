Nova luce gas è una società energetica che opera nel mercato dell'energia in Lombardia con la sede legale a Seregno e quella operativa a Meda, nella provincia di Monza Brianza. L'azienda, come riportato sul sito internet aziendale, nella propria offerta commerciale propone soluzioni diversificate in base a ogni tipo di esigenza: si rivolge ai clienti privati, agli amministratori di condominio, alle piccole e medie imprese come alle grandi aziende energivore, alle associazioni, enti pubblici e organizzazioni. L'azienda sottolinea come nella propria missione ci sia la cura del rapporto con il cliente e la trasparenza per consolidare nel tempo un ottimo rapporto di lavoro e collaborazione e invita i potenziali interessati e clienti a mettersi in contatto con gli operatori del servizio clienti in caso di dubbi o per qualsiasi informazione.

Numero verde per mettersi in contatto con l'azienda Nova luce gas

Proprio per la grande importanza data dall'azienda al rapporto con la clientela, Nova mette a disposizione dell'utenza vari metodi di contatto. Per qualsiasi informazione generica o richieste sulle proposte commerciali nella fornitura di luce e gas è a disposizione il numero verde 800 86 45 32, per contattare gli uffici e il personale amministrativo il numero telefonico da digitare è lo 0362 1855479 mentre il fax per richieste scritte o invio documenti è lo 0362 1908016.

Nel caso si volesse inviare una richiesta scritta è messo a disposizione del cliente l'indirizzo e-mail info@novalucegas.it, in alternativa sul sito aziendale alla pagina contatti si può compilare un form con tutti i dati richiesti per esporre dubbi o domande ed essere poi successivamente contatti da un consulente, questo è riservato in particolare per le aziende che hanno bisogno di un preventivo o una proposta personalizzata.

Le proposte commerciali per la fornitura di luce e gas di Nova

Sul sito internet aziendale vengono elencati con una sezione dedicata i potenziali clienti di Nova. L'azienda si rivolge agli amministratori di condominio, ai privati, alle grandi e piccole medie imprese e alle associazioni. Per ogni tipologia di utente della fornitura ci sono soluzioni personalizzate come ad esempio l'accesso all'area clienti con tutto lo storico delle bollette e l'andamento dei consumi, un consulente dedicato, il prezzo indicizzato agli indicatori di mercato o sotto forma di offerta Placet (Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) a prezzo fisso o variabile con struttura di prezzo e condizioni contrattuali definite da Arera (l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente).

L'azienda per venire incontro ai bisogni e ai costi che devono sostenere i clienti ha previsto alcuni benefit interessanti, come ad esempio non richiedere un deposito cauzionale o garanzie sulla fornitura, non ci sono costi di sbilanciamento in caso di variazioni di prezzo della materia prima, la fatturazione è sempre sui consumi reali e non stimati comunicando l'autolettura del contatore del gas, e non ci sono costi di attivazione. Nova ha anche attivato un canale di comunicazione dedicato alle grandi imprese che consumano più di 1.000.000 kWh/anno di energia elettrica o 200.000 mc di gas naturale, con un consulente e un monitoraggio attivo dei prezzi sul mercato.

Per tutti quei privati, imprese o associazioni che desiderano una panoramica più completa sulle aziende attive nel mercato dell'energia, si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.