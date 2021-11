Sinergy Luce e Gas è un fornitore di energia che opera nel settore del mercato libero e propone la vendita del gas naturale e dell'energia elettrica. L'azienda è nata nel 2017 e, sul sito ufficiale, si legge che il suo obiettivo "è di essere molto più di un semplice fornitore". La società mette a disposizione dei propri utenti una piattaforma online che fornisce diversi servizi, un numero verde per contattare l'assistenza clienti, un'area riservata online e altri recapiti.

Recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica

L'azienda afferma di offrire tariffe convenienti e competitive e garantisce vicinanza alla propria clientela.

I canali di comunicazione per mettersi in contatto con il gruppo sono diversi: il numero verde, la mail, un apposito form telematico e l'area riservata online. L'assistenza clienti gratuita è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 20:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.

Il numero verde gratuito è 800 11 38 50 da contattare da un dispositivo di rete fissa, mentre il recapito 045 5118503 è contattabili da rete mobile.

Gli utenti che preferiscono rivolgersi al servizio cliente mediante un indirizzo di posta elettronica personale devono scrivere al recapito servizioclienti@sinergylucegas.com oppure olimpiavr@pec.it da un indirizzo di posta elettronica certificata. La società, come si legge sul suo sito, vuole mettere a disposizione dei propri clienti soluzioni dedicate a casa e imprese, volte a massimizzare il risparmio energetico e, di conseguenza, portare al minimo i costi sulle bollette di luce e gas, utile visti i recenti rincari delle bollette.

Sede fisica, area clienti e apposito form da compilare in modalità telematica

Nella sezione "Contatti" della piattaforma online aziendale è disponibile un apposito form da compilare al fine di chiedere informazioni specifiche. Dopo aver inoltrato tale form telematico si verrà ricontattati da un consulente di Sinergy Luce e Gas, pertanto è necessario indicare i propri dati anagrafici, l'indirizzo di posta elettronica personale e a quale servizio si è interessati (Luce, Gas, Luce&Gas).

Sempre sul sito ufficiale dell'azienda è disponibile anche un'area clienti indirizzata a coloro che usufruiscono già dei servizi di Sinergy. Per accedere, infatti, bisognerà recarsi nella sezione "Area clienti" ed effettuare il login mediante username e password. Gli utenti possono contattare il servizio clienti per richiedere le offerte dell'azienda, per segnalare un eventuale malfunzionamento o una problematica, oppure per ottenere informazioni di carattere generico agli operatori specializzati.

La sede fisica della società di trova al seguente indirizzo: Olimpia Srl, in via Aurelio Saffi n°2/D, 37123 Verona (in Veneto).

Servizi online: come attivare il contratto online

Sinergy Luce e Gas, tramite il proprio sito ufficiale, permette di effettuare diverse operazioni online. La società, infatti, offre la possibilità di attivare online il contratto, recandosi nella sezione "Attiva contratto". Sulla piattaforma aziendale si legge: "Sottoscrivi online, in soli due minuti, la tua offerta per la fornitura domestica di energia".

In seguito bisognerà scegliere se attivare il contratto per Luce, Gas oppure Luce e Gas, e poi cliccare su "Attiva ora". Infine bisognerà completare la procedura inserendo i propri dati anagrafici, l'indirizzo della fornitura e inoltrare alcuni documenti contrattuali rilasciati dal fornitore.