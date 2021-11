Onda Più nasce nel 2004 con l’introduzione del mercato libero dell’energia, proponendosi sul territorio della Regione Sicilia con offerte luce e gas per clienti domestici. Dal 2008 ha poi ampliato le sue forniture ai clienti business con partita Iva.

Il gruppo, come si legge sulle note del sito ufficiale, affianca le famiglie e le imprese che scelgono le sue forniture con una politica aziendale attenta ai servizi, al risparmio e alla sostenibilità ambientale. Nel corso degli anni, Onda Più è cresciuta, puntando alla valorizzazione del territorio e focalizzando la sua attenzione sull’innovazione e sulla costruzione di una relazione solida e duratura con i clienti.

Servizio clienti Onda Più: contatti per assistenza e informazioni

Navigando sul sito dell’azienda è possibile trovare le risposte alle domande più frequenti che si pongono, solitamente, gli utenti in cerca di un nuovo fornitore. Nella sezione “Magazine”, ad esempio, sono riportate una serie di news e consigli utili che possono aiutare il cliente a rimanere sempre aggiornato in materia di consumi, risparmio energetico ed efficienza. Informazioni che possono essere integrate anche visitando il canale Abbassa Bollette.

Qualora non si trovassero tutte le informazioni necessarie, è possibile utilizzare i contatti dell'Assistenza Clienti che Onda Più mette a disposizione. Consulenti specializzati, fa sapere l’azienda, saranno pronti a rispondere a tutte le domande per instaurare un rapporto di fiducia ed empatia con il cliente.

Il principale contatto al quale fare riferimento è il numero verde 800 58 22 73 che risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00. In pochi minuti, con l’aiuto di un operatore al telefono, è possibile effettuare operazioni come l’attivazione o la voltura del contratto, online e gratuitamente.

È possibile anche inoltrare messaggi WhatsApp al numero 0931 19 88 888.

Per l’invio di documenti, il numero del fax è 0931 209824, mentre l’indirizzo di posta elettronica è customercare@ondaenergia.it e quello della PEC è onda.customercare@legalmail.it.

La sede legale dell’azienda è ubicata in Viale Regina Margherita 42, a Roma, mentre la Direzione Generale ha sede in Via Savoia 38, a Siracusa.

Per coloro che risiedono in Sicilia, è possibile recarsi personalmente allo Sportello Onda Più, sito in Via Foro Siracusano 18, a Siracusa, nei giorni di apertura al pubblico che sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Offerte luce Onda Più in base alle abitudini di consumo

Tutte le offerte luce di Onda Più sono studiate per ogni tipologia di cliente, e chi vuole cambiare operatore, può scegliere l’offerta più adatta in base alle sue abitudini di consumo. Per quanto riguarda le tariffe monorarie, il costo dell'energia elettrica rimane invariato durante il corso delle 24 ore della giornata. Per quelle biorarie, invece, la fornitura è divisa in fasce di consumo, che prevedono una variazione di prezzo della materia prima in base all'orario di utilizzo. Le note informative riportano che tutte le offerte sono caratterizzate da energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e da un prezzo tutto incluso per 12 mesi.

Progetti dell’azienda in campo tecnologico

Onda Più è sempre attiva in progetti di ricerca volti all’innovazione tecnologica in campo energetico, grazie ad operatori continuamente impegnati nella ricerca di soluzioni nuove, sostenibili e innovative.

Secondo le informazioni fornite dell’azienda, il gruppo, in collaborazione con diversi istituti di ricerca, sta attualmente lavorando allo sviluppo di un modello di rete in ottica “grid defection”, che possa rendere maggiormente efficace la distribuzione di energia elettrica in bassa tensione in corrente continua.