Sev Iren è una società energetica che offre luce e gas nel territorio del Centro-Sud Italia ed è attiva nei settori che riguardano l'approvvigionamento, l'intermediazione e la vendita. Per avere un contatto diretto con il cliente mette a disposizione un numero verde, attraverso il quale si possono richiedere informazioni in merito alle offerte abbassa bollette.

Come raggiungere il servizio clienti di Sev Iren attraverso il numero verde

Il team di Sev Iren è raggiungibile attraverso il numero verde 800.012.144 (il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18).

Per ottenere una consulenza gratuita ed essere richiamati da un operatore basta compilare l'apposito form presente sul sito aziendale alla voce "contatti".

L'attribuzione dei consumi, invece, viene effettuata sulla base dei dati rilevati tramite le letture e l'acconto sui consumi. La rilevazione tramite lettura può essere fatta attraverso le seguenti modalità:

effettiva : eseguita dai letturisti presso l'indirizzo in cui è ubicato il contatore;

: eseguita dai letturisti presso l'indirizzo in cui è ubicato il contatore; telegas : autolettura inviata attraverso il numero verde 800.012.144, digitando le cifre presenti nel contatore (escluse quelle dopo la virgola);

: autolettura inviata attraverso il numero verde 800.012.144, digitando le cifre presenti nel contatore (escluse quelle dopo la virgola); lettura online : autolettura inviata tramite l'area clienti presente sul sito aziendale;

: autolettura inviata tramite l'area clienti presente sul sito aziendale; lettura tramite app: autolettura inviata attraverso l'app IrenYou.

Si ricorre all'acconto sui consumi qualora non fosse possibile ricorrere alla lettura effettiva o all'autolettura.

La fattura verrà emessa in base a un consumo stimato, calcolato in base ai prelievi storici.

La sezione 'Modulistica' del sito Sev Iren

Sul sito di Sev Iren è presente una sezione “Modulistica” con tutti i documenti utili per la gestione delle richieste del cliente. Una volta scaricato e compilato il modulo prescelto, va inoltrato attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione:

attraverso l'area clienti o la compilazione del form presente nell'area " richiesta informazioni e assistenza clienti " presente sul sito;

o la compilazione del form presente nell'area " " presente sul sito; attraverso uno Store Sev Iren o un energy point di riferimento;

o un di riferimento; via posta ordinaria all'indirizzo via Stefano Passaro 1, 83134 Salerno ;

; via fax al numero 089.20.22.005.

Per richiedere altre informazioni o inviare una segnalazione il cliente ha la possibilità di compilare il modulo presente nell'area "assistenza" del sito Sev Iren, allegando il modulo per i reclami scaricabile sempre dal sito.

In alternativa si può spedire utilizzando l'indirizzo di posta ordinaria o il numero di fax sopra citati, oppure consegnarlo presso uno Store Sev Iren o un energy point.

La storia e l'offerta della società

Sev Iren, come si legge sul sito, nasce dalla fusione di Salerno Energia Vendite e Iren. Realtà molto affermata nel settore multiutility, non solo offre forniture di luce e gas, ma anche altri servizi come la connessione a internet, i sistemi di domotica e messi di mobilità elettronica. È presente in tutto il centro-sud Italia con 500 punti fisici.

Come spiega l'azienda, l'interesse verso l'ambiente e il futuro ha portato Sev Iren a scegliere l'energia proveniente per il 100% da fonti rinnovabili italiane. Per quanto riguarda l'energia elettrica la società propone l'offerta Sev Revolution Luce Verde, che per due anni garantisce un'assicurazione sui piccoli guasti di casa. Mentre con Sev Iren x te Green il cliente può usufruire di uno sconto del 15%, per 12 mesi, sulla componente di energia.

Per chi consuma energia elettrica principalmente nelle fasce serali/notturne o nel weekend è disponibile l'offerta Sev Full Energy Luce Green.