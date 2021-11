Roma Oil Company è un marchio di Fiorentina Oil Company ed è stata creata nel 2013 allo scopo di garantire una maggiore presenza territoriale nel Centro/Sud. La società è attiva nel campo della progettazione di impianti fotovoltaici, delle forniture di gas metano, energia elettrica e di gasolio, per il quale è rivenditore di Eni ed effettua un servizio con consegne senza intermediari, direttamente dalla raffineria.

I contatti di Roma Oil Company per informazioni e assistenza

I clienti di Roma Oil Company che hanno bisogno di assistenza sulle forniture o semplici informazioni sui servizi, possono contattare l’azienda al numero telefonico 06.52207647 e chiedere un incontro gratuito e senza impegno con un consulente, nel corso del quale si potrà acquisire maggiore chiarezza sulle offerte e sulle possibilità di risparmio sulle bollette.

Chi avesse bisogno di inviare comunicazioni scritte o documenti, può utilizzare il numero di fax 06.52205754 oppure recarsi direttamente presso gli uffici della società, in Viale Città d'Europa 780 a Roma, aperti dal lunedì al venerdì, con orario dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Roma Oil Company: offerte e servizi

Come riportato sul sito web aziendale, Roma Oil Company agisce a largo spettro nel campo energetico, sia nel settore petrolifero che in quello del gas naturale, offrendo alla propria clientela anche un’assistenza qualificata per quanto riguarda trasformazioni, gestioni e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

I clienti a cui si rivolge vanno dalle comunità (condomini, alberghi, associazioni sportive) alle aziende, con offerte dedicate e fortemente competitive, oltre a servizi aggiuntivi per gestire al meglio i consumi, quali la fatturazione elettronica e la possibilità di pagamenti su misura e dilazionati.

Per quanto riguarda le forniture di gas metano, in particolare, l’azienda adotta un sistema tariffario che offre agli amministratori condominiali la possibilità di gestire al meglio i flussi finanziari in uscita, che si concentrano soprattutto nei mesi invernali a causa dei consumi per il riscaldamento.

Con un sistema di forniture costanti, si legge nelle note informative dell’offerta, l’amministratore avrà modo di pianificare i pagamenti di ciascun condominio, pagando i consumi con rate mensili. Si eviterà in questo modo di concentrare la maggior parte dei costi in un solo periodo dell’anno, possibilità che potrebbe tornare utile soprattutto in vista dei prossimi rincari delle bollette. Inoltre, l’azienda promette sconti visibili direttamente in fattura, letture reali e non presunte e la possibilità di dilazionare i pagamenti.

Le forniture di energia elettrica, invece, prevedono soluzioni personalizzate per ogni tipo di cliente, dall'utenza condominiale all'azienda, con la possibilità di avere fatturazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

La gestione energetica

Secondo quanto afferma l’azienda, Roma Oil Company si propone come riferimento nella gestione energetica di chi, a qualsiasi livello, amministra, dal condominio alla grande azienda, semplificando le attività grazie ai tre principali obiettivi dichiarati e posti in evidenza sul sito web: