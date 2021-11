Global Power Plus opera nel settore energetico con un'impronta 100% green, offrendo forniture di luce e gas certificate, servizi di efficientamento energetico e mobilità sostenibile. Per conoscere i servizi e le offerte abbassa bollette, l'azienda è raggiungibile attraverso diversi canali di comunicazione.

Come raggiungere il servizio clienti di Global Power Plus

Il servizio clienti di Global Power Plus è accessibile attraverso il numero 02.83.98.23.10, attivo dalle 9 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

L'assistenza è raggiungibile anche attraverso l'indirizzo email info@globalpowerplus.it o il form compilabile nella sezione "contatti" del sito aziendale.

La fornitura può essere gestita autonomamente attraverso l'area clienti presente sul sito o l'app ufficiale scaricabile da App Store o Google Play: basta utilizzare le proprie credenziali di accesso.

La sezione modulistica del sito di Global Power Plus

Sul sito di Global Power Plus è disponibile anche una sezione “Modulistica”, in cui si possono scaricare i moduli utili per eseguire le principali operazioni sulla fornitura. Per qualsiasi informazione sulla compilazione dei moduli si può contattare il numero verde 800.18.18.38.

Una volta compilato il modulo va spedito attraverso uno dei seguenti recapiti:

email: info@globalpowerplus.it ;

; fax: 045.57.70.12 ;

; posta ordinaria: Corso Porta Nuova 127, 37122 Verona.

Per i reclami, invece, si può utilizzare il modulo scaricabile sul sito (nella sezione "Reclami") oppure redarlo su carta bianca e inserendo necessariamente questi dati: nome e cognome o ragione sociale, l'indirizzo della fornitura, l'indirizzo postale (se diverso da quello della fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo (gas o luce), Il codice Pdr o Pod e una breve descrizione dei fatti avvenuti.

Il tutto va inoltrato scegliendo una delle modalità sopracitate tra email, fax o posta ordinaria.

Come inviare l'autolettura a Global Power Plus

Come si legge sul sito aziendale, comunicare l'autolettura serve per avere un profilo di consumo sempre aggiornato. In questo modo anche in assenza di una lettura effettiva, l'azienda è in grado di inviare una bolletta sempre in linea con i consumi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In base alla delibera Arera 738/16, se il contatore è elettronico e teleletto non è necessario comunicare l'autolettura. Se l'utente in caso di voltura o cambio fornitore non è provvisto di un contatore elettronico, può inviare l'autolettura che verrà verificata dal distributore e utilizzata per calcolare la fattura. Per farlo bisogna comunicare il codice cliente e la lettura presente nel contatore (omettendo le cifre dopo la virgola). Va comunicata gli ultimi tre giorni del mese attraverso una delle seguenti modalità:

area clienti nella sezione "Autoletture";

nella sezione "Autoletture"; attraverso il servizio clienti al numero 02.93.98.23.10.

L'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

La società nasce dal Gruppo Vittoria e da Global Power S.p.A. e dedica le sue offerte esclusivamente al mercato consumer, delle partite Iva e delle piccole e medie imprese. Come si legge sul sito, fornisce energia 100% green per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 Onu, ovvero la lotta allo spreco per privilegiare un consumo responsabile.

Condivide e supporta le politiche energetiche come il Green Deal Europeo, ovvero un insieme di iniziative politiche portate avanti dalla Commissione Europea, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050.