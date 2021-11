Fontel è una multiutility che opera nel Mercato Libero offrendo forniture di energia elettrica e gas naturale. È attiva in tutto il sud Italia, specialmente in Campania. Impiegata anche nel settore delle telecomunicazioni, l'azienda mette a disposizione della clientela diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde, con cui si possono richiedere informazioni più dettagliate anche in merito alle offerte abbassa bollette.

Come contattare il servizio clienti di Fonterl attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Fontel è raggiungibile al numero verde 800.920.092 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

L'azienda dispone anche di diversi indirizzi email, attraverso i quali si possono chiedere informazioni:

generiche: fonte@fontel.it ;

; sulle telecomunicazioni: assistenzadati@fonte.it;

sull'energia: energia@pec.fontel.it ;

; sull'amministrazione: amministrazione@fontel.it ;

; sul gas: grossisti@pec.fontel.it;

sul recupero crediti: recuperocrediti@pec.fontel.it.

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area clienti presente sul sito di Fontel. Basta fare login con le proprie credenziali di accesso e in un click il cliente può usufruire di una vasta gamma di servizi online, tra cui l'autolettura del gas e dell'energia elettrica.

La sezione modulistica sul sito di Fontel

Il sito internet aziendale è provvisto anche di una sezione modulistica, in cui si possono scaricare moduli utili per l'attivazione e la gestione delle forniture di luce e gas.

I moduli vanno compilati e spediti con una delle seguenti modalità:

tramite email agli indirizzi energia@fontel.it o gas@fontel.it ;

o ; fax al numero 081.562.61.30 ;

; raccomandata a/r all'indirizzo Centro Direzionale Is A/2, 80143 Napoli ;

; tramite posta certificata agli indirizzi energia@pec.fontel.it o grossisiti@pec.fontel.it.

Sul sito è disponibile anche il modulo per inoltrare un reclamo, che va compilato e inviato all'indirizzo email reclami@fontel.it.

In alternativa si può utilizzare anche l'indirizzo di posta ordinaria e il numero di fax sopra citati o il numero verde.

Fontel si occupa anche di efficientamento energetico

Fontel - si legge sul sito dell’azienda - oltre a essere un fornitore di energia ha allargato la sua offerta grazie ai nuovi servizi riguardanti il settore dell'efficientamento energetico, in cui collabora con partner certificati e qualificati. Spiega Fontel che attraverso la diagnosi energetica e il monitoraggio dei consumi si possono conoscere, in maniera approfondita, i consumi energetici dei processi aziendali. In questo modo si possono pianificare al meglio gli interventi atti a ottimizzare gli usi energetici, con conseguente riduzione dei consumi.

La società supporta il cliente anche negli obblighi normativi per quanto riguarda l'efficienza energetica, infatti l'art. 8 del decreto legislativo 102/14 prevede l'obbligo per le grandi imprese e quelle a forte consumo di eseguire ogni quattro anni una diagnosi energetica sui siti ubicati nel territorio nazionale.

Le offerte di Fontel

Per quanto riguarda le proposte di energia elettrica, Fontel propone offerte a consumo con prezzo monorario fisso per 12 mesi. Per il gas, invece, è disponibile l'offerta a consumo con prezzo fisso per 12 mesi.

Il cliente può anche optare per le offerte Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) in cui il prezzo viene deciso liberamente dal venditore, ma la struttura e le condizioni contrattuali sono stabilite da Arera (Autorità regolazione energia, reti e ambiente). Le offerte durano per 12 mesi e possono essere a prezzo fisso o variabile.