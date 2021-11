Gesam è una società energetica, sottoposta al controllo e direzione dalla Canarbino spa, con sede legale e operativa a Lucca. Fornisce corrente elettrica e gas metano a utenze domestiche, condomini e imprese e ha allargato la propria offerta commerciale lanciando anche servizi di installazione e manutenzione per climatizzatori e caldaie di ultima generazione a condensazione. Gesam nasce nel 1974 quando il comune di Lucca rileva la rete di distribuzione del gas dal Gruppo Italgas, da quel momento la società inizia la sua storia rinnovandosi ed espandendo il proprio raggio d'azione fino ad arrivare nel 2013 quando nasce la Gesam gas e luce spa, società che oggi conta più di 60mila clienti sparsi nella regione Toscana, in particolare nella provincia di Lucca.

Numero verde Gesam spa: come contattare l'assistenza clienti

Gesam mette a disposizione dell'utenza e dei potenziali interessati ai servizi proposti vari metodi di contatto. Tra i modi per mettersi in comunicazione con l'azienda il numero verde è quello più veloce e diretto, da rete fissa è possibile digitare l'800 978 202 per richiedere delucidazioni in merito al servizio o informazioni di natura commerciale. Per contattare il servizio clienti da rete cellulare bisogna chiamare il numero 0583 186 1201, se si necessita mandare un fax bisogna inviare allo 0583 418382. L'azienda ha messo a disposizione dei clienti anche un indirizzo mail per eventuali richieste scritte, inviando all'indirizzo di posta elettronica clienti@gesamgaseluce.it.

Gli operatori rispondono al servizio clienti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30, il sabato solo mattina dalle 9:00 alle 13:00, chiuso i festivi e la domenica. È possibile fissare un appuntamento sia di persona negli uffici sia telefonico, compilando un form messo a disposizione sul sito internet aziendale.

In caso di guasti o malfunzionamenti sulla rete elettrica o su quella del gas, l'azienda rimanda al sito di Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente): inserendo il proprio comune e il servizio oggetto di intervento, si legge il distributore da contattare per il pronto intervento.

Comunicare l'autolettura del proprio contatore

Per comunicare la propria autolettura del contatore del gas per una corretta fatturazione ci sono vari metodi. Si può chiamare il numero verde da rete fissa 800 978 202 o il numero da rete cellulare 0583 186 1201. Mandare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica clienti@gesamgaseluce.it con nome e cognome del cliente, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall’indirizzo di fornitura) o telematico, il servizio a cui si riferisce, codice PDR o codice clienti e i numeri dei consumi. Per comodità la società invita a scaricare l'applicazione Gesam dagli App Store, attraverso l'applicazione è possibile comunicare in modo rapido l'autolettura o richiedere informazioni. C'è ancora un metodo per entrare in comunicazione con l'assistenza Gesam: una volta arrivati sul sito aziendale si può comunicare con l'assistenza o lasciare un messaggio scritto se non è orario di ufficio, attraverso la chatbox, una piccola finestra che permette di iniziare una conversazione con un operatore.

Gesam installa e cura la manutenzione di caldaie e climatizzatori

Oltre che fornire e distribuire gas metano e corrente elettrica l'azienda si occupa anche dell'installazione e della manutenzione di caldaie e condensazione e climatizzatori con pompe di calore, è possibile scoprire prezzi e sconti visitando la sezione apposita sul sito aziendale. Per conoscere altre società attive sul mercato dell'energia con offerte e servizi proposti si rimanda al canale Abbassa Bollette.