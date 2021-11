Negli scorsi giorni l'ENEA (Agenzia nazionale nuove tecnologie, energia e sviluppo economico sostenibile) ha riportato i dati relativi all'utilizzo del "Superbonus 110%" fino al 31 ottobre 2021.

Le detrazioni fiscali introdotte dal secondo governo presieduto da Giuseppe Conte starebbero generando gli effetti sperati e gli interventi di riqualificazione negli edifici sono in aumento negli ultimi mesi.

Superbonus 110%, i dati di Enea

Il portale di ENEA è stato prescelto per la raccolta delle richieste inerenti al Superbonus, dunque l'agenzia ha potuto raccogliere tutti i dati utili a capire quanto questa misura abbia inciso nell'economia del paese e quanti cittadini e condomini abbiano scelto di avvalersi dello stesso.

I dati pubblicati da ENEA riguardano gli interventi già effettuati sino a fine ottobre 2021, considerando sia i lavori su case indipendenti, sia quelli effettuati su condomini.

Da agosto a ottobre il superbonus 110% ha assicurato circa 9,7 miliardi in detrazioni fiscali, che hanno permesso circa 57mila interventi di riqualificazione di edifici in tutto il territorio nazionale. I dati mostrano che la metà degli interventi sono avvenuti su edifici unifamiliari per un totale di 3 miliardi in investimenti. Per quanto riguarda i condomini il dato si ferma intorno agli 8 mila interventi effettuati, per un totale di circa 5 miliardi di investimenti effettuati da agosto a ottobre.

La futura applicazione del superbonus

Nonostante i dati siano tutto sommato incoraggianti, le future applicazioni di questa misura potrebbero restringere i beneficiari. Il superbonus nonostante alcune lungaggini burocratiche, come dimostrano i dati, sembra piacere agli italiani che lo usano per riqualificare la propria abitazione o, addirittura, il proprio condominio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il primo paletto sarebbe quello riguardante sarebbe l'introduzione dell'ISEE del richiedente per poter accedere ai benefici del superbonus. Per quanto riguarda le persone fisiche è stata introdotta una proroga fino al 31 dicembre 2022, ma potranno accedervi soltanto coloro i quali abbiano già inoltrato alla piattaforma tecnologica telematica unica la comunicazione di inizio lavori, oppure, nel caso di demolizione e ricostruzione, gli adempimenti burocratici per ottenere l'abilitazione necessaria.

Dati su Superbonus 110%: soddisfatto Fraccaro del M5s

Intanto uno dei primi a commentare i dati Enea riguardanti il Superbonus è stato Riccardo Fraccaro, parlamentare del Movimento 5 Stelle e fra gli ideatori della misura, che su Twitter ha scritto: "Il report mensile dell’ENEA sul Superbonus testimonia l'efficacia di una misura che, così come è stata pensata, è capace di dare una decisiva svolta alla decarbonizzazione delle abitazioni e, nel contempo, di dare una grande spinta all'economia del Paese".