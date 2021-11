Engie Italia S.p.a fa parte del gruppo Engie ed è attiva dal 2006, quando ha cominciato ad operare sul mercato italiano del gas naturale. Nel tempo, ha esteso il proprio business alla produzione e vendita di elettricità, soluzioni di efficienza energetica e servizi integrati.

L’azienda offre forniture per privati e imprese ed è ampiamente presente sul territorio nazionale servendo gran parte dei comuni italiani. Le attività si svolgono tenendo costantemente presente la politica aziendale, basata su sistemi innovativi e tecnologici e soluzioni caratterizzate dalla sostenibilità ambientale.

Assistenza clienti Engie Italia: numero verde e contatti di riferimento

Secondo quanto riportato sul sito aziendale, Engie Italia assicura ai suoi clienti un servizio professionale e di qualità che consente di controllare e gestire i consumi e le utenze in tempo reale.

Attivando un’offerta gas e luce, tanto i clienti privati che le imprese possono avere bisogno di informazioni sulle offerte loro dedicate o di domande specifiche sul contratto di fornitura, sulla bolletta e sugli iter da seguire in caso di reclami, disdette, volture o subentri. Per rispondere a queste domande, l’azienda mette a disposizione una serie di contatti. Per parlare al telefono con un consulente o un esperto Engie Italia per delucidazioni sulle offerte luce e gas o informazioni relative all’attivazione delle forniture, è possibile digitare il numero verde gratuito dedicato ai nuovi clienti 800 901 199.

Per i clienti che, invece, hanno già sottoscritto un contratto con l’azienda e sono in attesa dell’attivazione, è possibile chiamare il numero verde 800 904 448. Per i clienti, la cui fornitura risulta già attiva, è a disposizione il numero verde 800 422 422.

Per le pratiche commerciali e amministrative, spesso è richiesto l’invio di documentazione.

A tal proposito l’azienda mette a disposizione anche ulteriori contatti di riferimento come il numero di fax 02.32.90.32.00 e la email info@energiatrepuntozero.it. È possibile, inoltre, inviare raccomandata a/r ad Engie Italia S.p.a, Via Giovanni Spadolini 7 -20141 Milano.

Engie Italia mette a disposizione dei suoi utenti anche un’app gratuita scaricabile su smartphone, dalla quale è possibile monitorare da remoto la propria fornitura.

Impegno etico come riferimento di garanzia

Nelle note informative sull’azienda, viene riportato che uno degli obiettivi di Engie Italia è quello di guidare la transizione energetica verso le emissioni zero di sostanze inquinanti, cercando di non perdere mai di vista il bene comune e i bisogni individuali.

L’operato di Engie Italia, sostiene inoltre il gruppo, vuole essere una garanzia, dal punto di vista etico, per i suoi clienti e per i suoi collaboratori, tanto da sottoscrivere una Carta Etica attraverso la quale l’azienda si prefigge di adottare una cultura di impresa basata su integrità e lealtà, attraverso azioni che risultino in conformità a leggi e regolamenti sottoscritti. Si tratta di modelli comportamentali sui quali l’utente può fare affidamento, avendo la certezza di avere scelto, secondo quanto sostenuto da Engie Italia, professionisti attenti al bene comune e alla tutela dell’ambiente.

Attenzione e sicurezza per i suoi clienti

Sul sito di Engie Italia sono riportati i principi fondamentali che regolano l’attività aziendale, che sono: il rispetto del contesto sociale nel quale opera, anche attraverso attività utili per la collettività, e la proposta sul mercato di offerte e prodotti di qualità che comportino una riduzione dei rischi dovuti all’inquinamento.

Per Engie Italia, inoltre, è estremamente importante la protezione dei dati personali dei suoi clienti e degli utenti visitano il sito aziendale in cerca di informazioni. Proprio in relazione a questo, il gruppo ha previsto una figura specializzata all’interno del suo organigramma, il ‘Data Protection Officer’, cioè un ruolo specifico che vigila sulla protezione dei dati sensibili di tutti i suoi utenti.